200 Kiloluk Panonun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Kağıthane'de tekerlekli taşıyıcıyla bir depodan mal çıkartan genç, taşıdığı 200 kilogramlık panonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kağıthane'de tekerlekli taşıyıcıyla bir depodan mal çıkartan genç, taşıdığı 200 kilogramlık panonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Panonun bir kısmının göğsüne çarpması sonucu yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi üzerindeki bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir depoda çalışan Mahsun Aksoy (21), yaklaşık 200 kilogramlık panoyu depodan dışarıya çıkartmak istedi. Aksoy panoyu dışarıya çıkarttığı esnada taşıyıcının tekerleği bir anda kaydı. Kaymanın etkisiyle dengesini kaybederek bir anda yere düşen Aksoy'un üstüne taşıdığı pano düştü. Yaptığı hamleyle panonun altında kalmaktan son anda kurtulan Aksoy, panonun bir kısmının göğsüne çarpması sonucu yaralandı. Depodaki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Göğsünden yaralanması nedeniyle nefes almakta zorlandığı görülen genç, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Panoyu 3 kişi bile kaldıramadı

Gencin ambulansa kaldırılmasının ardından depoda çalışanlar panoyu yerden kaldırmak istedi. Ancak panoyu 3 kişi bile kaldıramadı. Diğer 2 kişinin yardımıyla pano güçlükle kaldırılarak depoya sokuldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.