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200 Sporcunun Katılımıyla Uluslararası Dama Turnuvası Başladı

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200 Sporcunun Katılımıyla Uluslararası Dama Turnuvası Başladı
İzmir'in Tire ilçesinde, 3 gün sürecek Uluslararası Dama Turnuvası 200 sporcunun katılımıyla renkli başladı.

İzmir'in Tire ilçesinde, 3 gün sürecek Uluslararası Dama Turnuvası 200 sporcunun katılımıyla renkli başladı.

Dünya Dama Federasyonu, Tire Belediyesi ve Dama Federasyonu işbirliği ile Tire ilçesinde düzenlenen Uluslararası Dama Turnuvası start aldı. Tire Bedesten Çarşısında başlayan turnuvaya, Türkiye, İran, Katar, Lübnan, Kuveyt, Azerbaycan'dan 200 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşma yapan Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Tire'de ilk kez uluslararası ölçekte 5 ülkeden şampiyon yarışmacılar olduğunu ifade ederek, "Dama Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Hem Tirenin turizm açısından, hem Türkiye'nin tanıtılması açısından önemli. Dama Osmanlı'dan gelen gelenek. Bunu İslam ülkelerinde görüyorsunuz. Davetimieze katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Dünya Dama Konfederasyonu Türkiye Başkanı Ali Kadir Benzer de konuşmasında, "Dama dünyada bir spor. 80 ülkede oynanmakta. 2013 yılından beri de 39 ülkede Türk damasını oynatıyoruz. Başkanımız da bir dama oyuncusu. Kendisine teklif ettik kabul etti. Türkiye'de 110 bin öğrenci okullarda dama turnuvalarında oynamakta. Pazar günü de kızlar, erkekler öğrenciler katogorilerinde turnuvamız sürecek" şeklinde konuştu.

Lübnan Dama Federasyonu Başkanı Avukat Sheik luqhab Haidar Chadiklet de, Türkiye ve tarihi bir şehir olan Tire ilçesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'den bize davet geldi ve çok memnun olduk. Karşılaşmaların dostluk ve centilmenlik içerisinde geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşma ve açıklamaların ardından, bedesten çarşısında 200 sporcunun yer aldığı turnuvada, Belediye Başkanı Tayfur Çiçek sporcularla birlikte dama oynayarak startı verdi.

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