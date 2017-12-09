200 Yıllık Çilehanenin Sırrı Çözüldü

Kahramanmaraş'ın düşman işgali esnasında milli mücadele kahramanlarına maddi ve manevi komutanlık yapan Şeyh Ali Sezai Kurtaran'ın çilehanesinin sırrı...

Kahramanmaraş'ın düşman işgali esnasında milli mücadele kahramanlarına maddi ve manevi komutanlık yapan Şeyh Ali Sezai Kurtaran'ın çilehanesinin sırrı çözüldü. Galibi Vakfı Kahramanmaraş temsilcisi Enver Yanık, "Ali Sezai Efendi, burada ya ibadet, ya zikir ya da devlet işleriyle ilgili sohbetler yapardı" dedi.

Kahramanmaraş'ın işgali sırasında milli mücadele kahramanlarına maddi ve manevi komutanlık yapan Şeyh Ali Sezai Kurtaran'ın Kurtuluş Mahallesi'ndeki çilehanesinin sırrı çözüldü. Yaklaşık 200 yıllık çilehanede Ali Sezai Kurtaran'ın Kahramanmaraş'taki çeteleri ve aileleri bir çatı altında topladığını söyleyen Galibi Vakfı temsilcisi Enver Yanık, çilehanenin geçmişte ibadet amaçlı da kullanıldığını belirtti. Yerin yaklaşık 5 metre altında bulunan çilehanenin sıkıyönetim zamanlarında kapatıldığı ve kendilerinin yeniden açarak ibadet amaçlı kullandıklarını söyleyen Yanık, "Burası bize Ali Sezai Efendi'nin oğlu tarafından gösterildi, bizde duvarını kırarak açtık ve yeniden restore ettik" diye konuştu.

Yanık, "Ali Sezai Efendi'nin külliyesinde, yani Galibi Vakfında şuanki şeyhimiz Alil Yetmiş Şekerci tarafından insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Kıyafet, tüp, yemek ve okul zamanı da yüzlerce öğrencimize defter kalem dağıtıyoruz. Bu çilehanenin önemi çok büyük. Bu çilehanede Darendeli Hulusi Efendi ile birlikte Ali Sezai Efendi'nin sohbet ettiğini de oğlu Halit Kurtaran'dan öğrenmiştik. Burası zamanında kapatılmıştı. Biz duvarı kırarak kapısını açtık ve merdiven yaptık. Bu çilehanenin esas amacı inzivaya çekilme, yani Ali Sezai Efendi'nin, Peygamber Efendimiz yerin altında iken kendinin yerin üstünde olup ibadet yapması doğru olmadığı düşüncesiyle buraya yeri geldiğinde müritleriyle oturup muhabbet ve ibadet edermiş. Ali Sezai Efendi, burada ya ibadet, ya zikir ya da devlet işleriyle ilgili sohbetler yapardı. Çünkü Ali Sezai Efendi Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı'nda manevi komutanlık yapmış biridir. Aileleri ve çeteleri birleştirmiş Ali Sezai Efendi burada manevi bir komutanımızdır" dedi.