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2010 Kpss Davasında 12 Tahliye

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2010 Kpss Davasında 12 Tahliye
2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 51 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın...

2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 51 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın tahliyesine karar verdi.

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan ikinci dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü. Davaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davada savunma yapan sanıklar, tahliyelerini talep etti. Davanın savcısı, sanıklardan Ali Bulutyaran, Halil İbrahim Toz, Yusuf Tozanoğlu, Mustafa Işıkol, Ahmet Yapalak, Ertan Özkök ve Metin Sancaklı'nın tutuklulukta geçen sürenin dikkate alınarak tahliyesini istedi.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Bulutyaran, Halil İbrahim Toz, Yusuf Tozanoğlu, Mustafa Işıkol, Ahmet Yapalak, Ertan Özkök, Erkan Kılınç, Muhammet Ali Özkorkmaz, Adem Aktürk, Bekir Düzenli, Faruk Cantürk ve Metin Sancaklı'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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