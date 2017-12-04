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2016 Yılında Çalınan Motosiklet Ele Geçirildi

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2016 Yılında Çalınan Motosiklet Ele Geçirildi
Adıyaman'da 2016 yılı Nisan ayında çalınan motosiklet trafik polisleri tarafından yaklaşık 20 ay sonra ele geçirildi.

Adıyaman'da 2016 yılı Nisan ayında çalınan motosiklet trafik polisleri tarafından yaklaşık 20 ay sonra ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde trafik ekibi tarafından durdurulan ve şase numarasından sorgulanan motosikletin 2016 yılı Nisan ayında çalındığı tespit edildi. Çalıntı kaydı olan 02 HR 798 plakalı motosiklet sürücüsü M.K. ehliyetsiz araç kullandığı için gerekli ceza işlemleri yapıldıktan sonra çalıntı motosiklet ile birlikte ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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