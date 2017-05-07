Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yapılacak olan proje ve yatırımlarla 2017-2018 yıllarında ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yapılacak olan proje ve yatırımlarla 2017-2018 yıllarında ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçeye yapılacak olan yatırım ve projeler hakkında bilgiler verdi. İlçenin yüzde 90'ının doğalgaz kullanabilecek durumda olduğunu söyleyen Cabbar, şuanda 4 bine yakın abonenin doğalgaz kullandığını söyledi. Cabbar, "Bizler göreve geldiğimizde ilçemizin analizini çıkardık güçlü ve zayıf yönlerimizi belirledik. Bu doğrultuda 5 yıllık bir kalkınma planı hazırladık ve şuanda bunu uyguluyoruz. Geçen 3 yılda hep altyapı ile uğraştık. Doğalgazı hamt olsun kullanabilecek vaziyetteyiz. İlçemizdeki vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı şuanda doğalgazı kullanabilecek vaziyetteler. 4 bine yakın da abonemiz şuanda doğalgazı kullanıyor. Tabi bu doğalgaz meşakkatli bir iş. Bizler şöyle bir planlama yaptık. Madem doğalgaz çalışması yaparak yolları yaracaksak su boruları değişsin, KCETAŞ ile görüşelim elektrik tellerini yer altına alsın, Telekom ile konuşalım ileriye dönük yapacağı projelerin altyapılarını hazırlasın dedik ve bu uygulamayı gerçekleştirdik. En sonunda da büyükşehirimizin destekleriyle yaklaşık 50 bin ton sıcak asfalt attık. Sıcak asfalt yaptığımız yolların alt yapısını bitirmiş olduk" dedi.

"2017-2018 de Develi'nin çehresi değişecek"

2017'de yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar, "2017 ve 2018 gerçekten Develi'nin çehresini değiştirecek hamlelere başlıyoruz. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi GES projemiz. Şuanda KCETAŞ'tan onayını aldık. İnşallah yakın zamanda ihalesine çıkıp Kayseri'de 3. belediye olarak 5 milyon liraya mal olan bir proje. Bunu yaptığımız zaman hem belediyemize bir gelir katmış olacağız hem de istihdama destek olacağız. Vizyon projelerimizden bir tanesi ambalaj atığı tesisimizin ihalesine çıktık. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimiz iletiyorum, 600 bin lira civarında bu tesisimizin kurulması için bize ödenek ayırarak hibe yaptı. Ambalajları biz toplayıp hem belediyemize ekonomi kazandıracağız hem de istihdama tekrar destek yapmış olacağız. 2014'ten bu yana uğraştığımız bir projemiz vardı Engelsiz Yaşam Merkezi diye. Onun da hamt olsun yapım ihalesine başlandı. Tamamı Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığımız tarafından üstlenilen bir projedir. Burada bakıma muhtaç, kimsesi olmayan insanlarımız, çevredeki ilçelerin merkezleri olacak düzeyde bir otel konforunda kardeşlerimiz uzman ekipler dahilinde yapacaklar ve o insanlara bakılacak. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bunların yanı sıra sosyal belediyecilik manasında vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar temas etmeye çalışıyoruz. Develi'de ne kadar yetim, öksüz çocuk varsa her Cuma günü onlarla buluşarak ihtiyaçlarını gideriyoruz, doğum günlerini kutluyoruz. Develi'de doğan tüm bebeklerimizin ve annelerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. En önem verdiğim projelerimden bir tanesi de 0-18 yaş aile eğitimi. Bunu 2 yıldan bu yana sürdürüyoruz. Şuana kadar 750 annemize eğitim verdik. 0 ile 18 yaş arasındaki çocuklarımıza nasıl yaklaşılması gerekiyor diye verilen eğitimler sonrasında çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Develi'yi gerçekten çok seviyoruz; turizm, ekonomi ve diğer alanların hepsinde ileriye gitmesi için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"150 yataklı devlet hastanesinin ihalesi yapıldı"

İlçede yapılacak olan 150 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesinin yapıldığını ve tamamlandığında Develi'nin çevre ilçelerin bir bölgesi konumunu andıran bir hastane olacağını ifade eden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Sağlık alanında yıllardan beri hayalini kurduğumuz 150 yataklı devlet hastanemizin ihalesi yapıldı. Şuanda yasal prosedürler bekleniyor. Bu bizim için çok önemli bir projeydi. Çünkü 150 yataklı adeta civarımızdaki ilçelerin bir bölgesini andıran bir hastane olacak. Bu noktada da inanıyorum ki Develi'ye çok katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erciyes yolumuz çift yol olarak bitme noktasına geldi. Pazar yerimizin ihalesi yapıldı, terminalimiz yapılıyor. Bizler köylerimize, merkezimize elimizden geldiği kadar oradaki hemşehrilerimizin daha güzel bir ortamda yaşamaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Belediyenin görevi sadece yol, kaldırım, asfalt atmak değil, esas olarak gönüllere ve insana odaklı çalışmalar yapmanın gereğine de inanıyoruz. Bu yüzden eğitime destek veriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle her kesimdeki vatandaşların ihtiyaçlarına binaen adımlar atarak mutlu ve huzurlu bir şekilde Develimizde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada bizi izlemeye devam etsinler. İnşallah yakın bir zamanda bahsettiğim ve daha birçok projelerimiz hayata geçtiğinde inanıyorum ki 2017-2018'de Develimiz'in çehresi çok farklı bir ortama gelecek" ifadelerini kullandı.