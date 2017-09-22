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2017-2018 Dönemi Deve Güreşi Takvimi Belirlendi

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2017-2018 Dönemi Deve Güreşi Takvimi Belirlendi
Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 2017-2018 deve güreşi sezonu için güreş takvimi belirlendi.

Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 2017-2018 deve güreşi sezonu için güreş takvimi belirlendi. Aydın'da halen yaz sıcakları etkisini sürdürürken Eylül ayının 2. Haftasından itibaren develer yürüyüşlere başladı.

Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin en önemli kış eğlenceleri ve kültür organizasyonları arasında yer alan ve her çatımın binlerce kişi tarafından izlendiği deve güreşleri sezonu 2017-2018 dönemi 19 Kasım'da Güllübahçe güreşleri ile başlıyor. Güreş sezonu ise 25 Mart'ta Yazıdere, Pınarbaşı ve Salihli güreşleri ile tamamlanacak. Yaklaşık 5 ay sürecek güreşlerde yaklaşık 100 ayrı noktada on bine yakın çatım olması bekleniyor.

Aydın'da her yıl olduğu gibi sezon hazırlıklarına ilk başlayan devecilerden Sadık Altıntaç, yaz sezonunu beslenerek geçiren develerin sonbahar ile birlikte yavaş yavaş kızgınlık dönemine girdiğini bu yıl sıcakların uzun sürmesi nedeniyle deve kızgınlaşma sezonunun da mevsime bağlı olarak geciktiğini söyledi.

Her sporda olduğu gibi pehlivan develerin de güreş sezonu öncesi kampa giridiğini belirten Altıntaç, "Develerin de sağlıklı ve daha iyi performans ile güreşebilmeleri için güreş sezonu öncesi kampa alınması gerekir. İlk olarak bağlandığı yerin çevresinde daha sonra 200-300 metre mesafeler arttırılarak develer yürüyüş yapar. Ardından develer güreşir. Antenman yapmadan güreşe çıkan deve hemen tutulur ve aylarca yatalak kalabilir. Bir sezonda yaklaşık 12-18 arası güreşe çıkıyoruz. Bu nedenle iyi bir hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi.

Takvim belirlendi

Aydın başta olmak üzere, Muğla, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çanakkale illerinde kış mevsimine adeta renk katan deve güreşi şenlikleri takvimi bu yıl 19 Kasım'da Güllübahçe arenasındaki çatımlarla başlıyor. Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 2017-2018 deve güreşi takvimi ise şöyle belirlendi.

26 Kasım; Karpuzlu, Atça, Bafa, Umurlu, 3 Aralık: Koçarlı, Bozyurt, Güllük, Turgutlu, Pelitköy. 10 Aralık: Didim, Köşk. 17 Aralık: Buharkent, Kuşadası, Ödemiş, Ayvalık, Lapseki. 24 Aralık: Aydın, Dikili, Ezine, Demre. 31 Aralık: Çine, Gömeç, Sarayköy. 7 Ocak: İncirliova, Bodrum, Harmandalı. 14 Ocak: Germencik, Menemen, Bayramiç. 21 Ocak: Yatağan, Selçuk, Çanakkale. 28 Ocak: Sultanhisar, Selimiye, Tire. 4 Şubat: Söke, Yenipazar, Torbalı, Biga. 11 Şubat: Kuyucak, Milas, Bergama, Edremit. 18 Ocak: Nazilli, Çine, Havran, Sındırgı. 25 Ocak: Bozdoğan, Didim, Salihli, Denizli. 04 Mart: Köşk, Bayraklı, Ayvacı. 11 Mart: Bağarası, Çal, Buldan. 18 Mart: Ortaklar, Atça, Gökkaya ve 25 Mart günü yapılacak son güreşler de; Yazıdere, Pınarbaşı, Salihli, Saraycık olarak açıklandı.

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