IHAAW221636-SPO/07-12-2017 - 2017 Ballon d'Or ödülünü Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo kazandı. 07.12.2017 22:16:36 TSI NNNN
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2017 Ballon D’or Ödülünü Real Madrid’in Yıldız Oyuncusu Cristiano Ronaldo Kazandı.
IHAAW221636-SPO/07-12-2017 - 2017 Ballon d'Or ödülünü Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo kazandı.
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