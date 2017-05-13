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2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması Gerçekleştirildi

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2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması Gerçekleştirildi
İHH Konya Şubesi tarafından düzenlenen "2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması" gerçekleştirildi.

İHH Konya Şubesi tarafından düzenlenen "2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması" gerçekleştirildi.

Bir düğün salonundaki programın açılış konuşmasını İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal yaptı. Uysal, "Bugün burada yetim hamisi, yetim dostu olan büyük İslam milletinin ve genel manada mazlumların acıları konusunda hassasiyeti olan insanlarla siz değerli kardeşlerimizle bir araya geldik. Yetim gerçeğini gördükçe yetimi korumanın yetime kol kanat germenin iki cihan sigortası, iki cihan saadeti olduğunu öğrendikçe yetimlere karşı sorumluluklarımızı daha iyi kavrayacağımızı ve daha fazla yetime hami olmak için can atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, "Konyalı mahallede, sokakta, beldede, köyde oranın insanıyla ilgilenir. Kendini adeta hayırlı hizmetlere vakfetmiştir. Konya'mızın bu yapısını özellikle vurgulamak istiyorum. Tüm insanımızın bunu bilerek hareket etmesini diliyorum ve vakıf insanı olmaya tüm insanlarımızı bu vesileyle davet ediyorum" diye konuştu.

"Konyalı'dan biz ne istediysek, hep kucak dolusu destekle geldi"

Memur Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi de, "Emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Yine din görevlisi, sağlık hizmetleri gibi pek çok alandaki teşkilat mensuplarımızla kendisi bu çalışmalara katılmaya gayret gösteriyor. Unutmayalım ki bir şey başarmak istiyorsanız teşkilatlanmalısınız ve vakıflarınızla derneklerinizle oluşturduğunuz gönüllü yapılarla ihmal edilenlerin ümidi haline gelmeniz gerekiyor. Konya'nın hamiyetperver insanları bir dava bilinciyle imkanları neyse bunların hayata geçirilebilmesi için bir şerri def etmek veya bir hayrı ikame edebilmek için hep seferber oldular. Konyalıdan biz ne istediysek, hep kucak dolusu destekle geldi. Bu çalışmalar artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Programa Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Memur Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.

2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması Gerçekleştirildi

2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması Gerçekleştirildi

2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması Gerçekleştirildi

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