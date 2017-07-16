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2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşleri Başladı

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2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşleri Başladı
Edirne'de, Olimpiyatlar'dan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, üçüncü günde Er Meydanı'na çıktı.

Edirne'de, Olimpiyatlar'dan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, üçüncü günde Er Meydanı'na çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30'da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy ve Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde üçüncü ve son gününde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti.

2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşleri Başladı

2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşleri Başladı

2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşleri Başladı

2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşleri Başladı

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