'2017 model' Ünye'yi anlattı

Ünye'de son 3 yılda gerçekleşen yatırımları açıklayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz, 2017'deki yapılacak çalışmaları müjdeledi. Yılmaz, "2017'de Ünye'de kent kimliği çok değişecek" dedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2014-2016 yılları arasında Ünye'de gerçekleştirdiği ve 2017 yılında gerçekleştireceği yatırımların ele alındığı toplantı, Ünye TSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye'ye Mart 2014 yılından itibaren 21 milyon liralık yol yatırımı yaptıklarını söyledi. Yılmaz, 2017 yılında ise bu yatırımın 10 milyon lira olmak sureti ile toplam yatırımın 31 milyon lira olacağını kaydetti. Çamlık Projesi ile ilgili son durum hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, inşaatın Mayıs ayında başlayacağı müjdesini verdi.

180 BİNAYA DIŞ CEPHE

GİYDİRMESİ YAPILACAK

Ünye'nin sahil bandında ki evlerin turizm kenti kimliğine yakışmadığını ve bu çerçevede önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, 180 binanın dış cephe giydirme işlemlerinin başlayacağını söyledi. Yılmaz, "Yüzde 50’sini büyükşehir belediyesi karşılarken, kalan yüzde 50’si ise çalışmalar sonunda mülk sahiplerinden tahsil edilecek" dedi. ÜNYESPORT ile ilgili tüm altyapının hazır olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "30 Mart tarihinde şehir giriş istasyonun montajı ile birlikte şehre gaz verme işlemleri başlayacak" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR İLE

UYUMLU ÇALIŞIYORUZ

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, Ünye'nin Ordu'nun 'büyükşehir belediyesi' olması ile birlikte yatırım anlamında önemli imkânlara kavuştuğunu söyledi. Ünye'nin 4 ana gündem maddesinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili belki de yıllarca sürecek bir süreci 2,5 milyon lira ödemek sureti ile hızlandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a teşekkür eden Çamyar, "Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı yatırım programına alındı. Sırada kamulaştırma işlemleri var. Bu yatırım ilçemize en az 3 bin kişilik istihdam olanağı sağlamış olacak” diye konuştu. OSKİ'nin Ünye'de yaptığı yatırımların önemli bir aşamaya geldiğini belirten Başkan Çamyar, ikinci bir içme suyu barajının yatırım programına alındığını söyledi.

Hamza ALP/ ÜNYE