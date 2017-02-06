2017 Yılı İçerisinde Gölbaşı İlçesine Bağlı Köylere Yapılacak Yatırımlar Belli Oldu

AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Emrullah Kara, 2017 yılı içerisinde Gölbaşı ilçesine bağlı köylere yapılacak yatırımları açıkladı.

AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Emrullah Kara, 2017 yılı içerisinde Gölbaşı ilçesine bağlı köylere yapılacak yatırımları açıkladı.

2017 yılında Gölbaşı ilçesinde yapılacak olan yatırım planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Emrullah Kara, Haydarlı, Yaylacık ve Küçük ören köylerinin kanalizasyon hattı, Yukarı Nasırlı köyüne fosseptik çukuru, Çataltepe Köyünün ise su deposu ve şebekesi yenileneceğini belirtti.

Meclis Üyesi Kara, "Gedikli köyü su şebekesi, Yukarı Karakuyu Köyümüzün içme suyu ve su şebekesi yapılacak. Yeşiloav köyü ile Karaburun köyü arasında yolda bulunan virajların düzeltilmesi yapılacaktır.

Ozan Köyümüzde yarım kalan yolların kilitli parke taşı tamamlanacak, Meydan, Akça Kaya, Aşağı Nasırlı, Aşağı Karakuyu, Yeşilova, Karaburun ve Cankara Köylerine kilitli parke taşı döşenecek.

Çatalağaç ve Yukarı Çöplü Köylerine taziye evi ve Kösüklü köyümüze imam evi yapılacak. Yapılacak olan bu yatırımlara destek olan İlçe Kaymakamımız Murat Zadeleroğlu, İlçe Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Nizami Yancar ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Doğan'a vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.