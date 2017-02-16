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2017 Yılı İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuruları Başladı

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2017 Yılı İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuruları Başladı
Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan...

Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlem olduğunu söyledi. Genel Sekreter Deli, "İyi Tarım Uygulamalarında amaç, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, yüksek verimli, tarımda izlenebilirlilik ve sürdürebilirlilik ile gıda güvenliğinin sağlanması olduğunu belirterek, "bu kapsamda İyi Tarım Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri Kilis Ziraat Odası Başkanlığımızca yapılmaya başlanmıştır..Dekar Başına 50 TL İyi Tarım Uygulaması Desteklemesinden faydalanmak isteyen Çiftçilerimizin bilgilendirme, teknik destek ve gerekli İşlemler için 17 Mart 2017 tarihi mesai bitiminden önce Ziraat Odamıza başvurmaları gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından bütün destekleme ödemelerine ilaveten, İyi Tarım Uygulamalarına dâhil olan üreticilerimize dekar başına 50 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. İyi Tarım üretimi demek, sertifikalı ve güvenilir üretim demektir. Tüketicilerimizin güvenilir gıda için "İyi Tarım Logolu" ürünleri tercih etmelerini önermekteyiz" dedi.

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