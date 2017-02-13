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2017 Yılı Odun Dışı Ürün Envanter Çalışmalarına Defne İle Başlandı

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2017 Yılı Odun Dışı Ürün Envanter Çalışmalarına Defne İle Başlandı
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan bir açıklamada orman envanterinin çıkartılmasına başlandığı bildirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan bir açıklamada orman envanterinin çıkartılmasına başlandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü basın bürosundan yapılan açıklama şöyle:

2017 yılına kadar 24.185 hektarlık alanda odun dışı ürün envateri yapılmış olup 2017 yılında 7.000 hektar alanda 5.000 ton başta defne olmak üzere ruscus(Tavşanmemesi), kestane, ıhlamur, kızılcık, kuşburnu, kocayemiş, yosun, gibi türlerin odun dışı ürün envanter ve planlama çalışmalarına iklim koşullarının el vermeye başlamasıyla Zonguldak İşletme Müdürlüğünün Zonguldak İşletme Şefliğinde defne envanteri ile başlandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı açıklamada " Öncelikle kantite ve kalite artışını sağlamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında sürgünleri çok aranan bir tür olan defne ile ilgili olarak 2017 yılında bozuk defne sahalarının rehabilite edileceğini Bölge Müdürlüğümüz genelinde defne envanteri yapılmayan alanlarının da tespit edilerek üretim planları yapılmakta olduğunu ayrıca rehabilitasyon çalışmaları kapsamında defne sahalarında uygun alanlarda defne fidanı dikiminin yanı sıra bozuk orman alanlarının ıslahında defne türünden faydalanılacağını bu kapsamda Zonguldak, Ereğli ve Bartın İşletme Müdürlüklerimizde potansiyel defne sahaları ile rehabilite edilecek orman alanlarının tespit edilerek hasat planları ve rehabilitasyon çalışmalarının başladığını belirtti. Orman ve Su işleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Genel Müdürlüğümüz ormandan geçimini temin eden vatandaşlarımıza sadece odun üretiminden değil odun dışı orman ürünlerinde de önemli gelir kaynağı sağlanması konusunda hassasiyetle üzerinde durmaktadır. Ormanlarımızın sahip olduğu zengin kaynakları, sürdürülebilirlik ve verimlilik prensipleri dahilinde, planlanmayı ve işletmeyi hedefleyerek yapılan bu çalışmalarla, 2016 yılında 11.535 ton odun dışı ürün üretiminden Bölge Müdürlüğümüz olarak 714.000 TL satış geliri elde ettik. Orman köylülerimiz ise 12 Milyon TL gelir elde etmiştir. 2017 yılında ise hedefimiz 13.500 ton üretimin yanı sıra 15 Milyon TL köylümüze gelir sağlamaktır" dedi.

2017 Yılı Odun Dışı Ürün Envanter Çalışmalarına Defne İle Başlandı

2017 Yılı Odun Dışı Ürün Envanter Çalışmalarına Defne İle Başlandı

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