2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal Etkinlikleri Sona Erdi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri, "Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu" ile sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri, "Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu" ile sona erdi. Sempozyumun kapanışında büyük usta için düzenlenen öykü yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.

2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinliklerinin finali iki gün süren "Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu" ile gerçekleştirildi. Usta yazarın tüm yönleriyle ele alındığı sempozyumda farklı disiplinlerden çok sayıda sanatçı, yazar ve akademisyen yer aldı. Sempozyuma katılan yazar ve akademisyenler Orhan Kemal'i tüm yönleriyle anlattılar, anılarını paylaştılar.

Sempozyumun ikinci günün ardından gece kapanış töreni düzenlendi. Kapanış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Orhan Kemal'in oğulları Nazım ve Işık Öğütçü ile çok sayıda yazar ve davetli katıldı. Sempozyumun kapanış konuşmasını Yazar Adnan Özyalçıner yaptı. Orhan Kemal'in bir halk yazarı olduğuna dikkati çeken Özyalçıner, "Orhan Kemal çalışma hayatına küçük yaşta başlayarak fabrikada işçilik yaptı. Onun için roman ve öykülerinde Çukurova'daki işçileri yazmakla başlamıştır yazın hayatına. Adana ve İstanbul'da bütün yaşamında yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlattı. Büyük bir gözlem gücüne dayalıdır onun öykü ve romanları. Eserlerinin çoğu kendi yaşamından kesitleri sunar okurlarına. Orhan Kemal sokaktakine ayna tutarken, insanımızı aydınlatan biri olmuştur. O edebiyatımızın biricik yazı işçisi ve ustabaşıdır" dedi.

Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu'nun kapanışında, Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Korosu da çok özel bir konser verdi. Konserde, Turgay Erdener'in, Hasan Uçarsu'nun ve Nedim Yıldız'ın, yazarın şiirlerinden yaptığı bestelerin dünya prömiyeri yapıldı. Konser sonunda koro ve besteciler ayakta alkışlandı.

Gecenin finalinde 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal Öykü Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. 752 öykü başvurusu arasında "Sandık" adlı öyküsü ile birinci olan Ahmet Fenar'a ödülünü Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Orhan Kemal'in oğlu Nazım Öğütçü verdi.

Yarışmada eserlerine mansiyon ödülü verilen Ayşen Işık, Kadriye Gencer, Sibel Gögen, Tekin Türegün ve Vedat Çetin de ödüllerini yarışmanın Seçici Kurulu Başkanı Semih Gümüş'ün elinden aldı.