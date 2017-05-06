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2017 Yılının Son Girişimcilik Kursu 15 Mayıs’ta Açılacak

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2017 Yılının Son Girişimcilik Kursu 15 Mayıs’ta Açılacak
Fatsa Genç İş Adamları Derneği(FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, 2017 yılının son girişimcilik kursunun 15 Mayıs tarihinde açılacağını söyledi.

Fatsa Genç İş Adamları Derneği(FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, 2017 yılının son girişimcilik kursunun 15 Mayıs tarihinde açılacağını söyledi.

Mehmet Serkan Erdik konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu dönemle birlikte 27. kursu 15 Mayıs tarihi itibarıyla açacağız. FAGİAD'ın özellikle istihdama yönelik yapmış olduğu faaliyetlerin başında gelen girişimcilik kurslarının yoğun talep görmesinden ötürü son bir kurs daha açmaya karar verdik. Bizler bu yaptığımız kursların bu noktalarda olmasının en önemli sebebini kurumlarla yapmış olduğumuz iş birliğine bağlamaktayız. Bugün eğer 27. kursu açıyorsak bundan en önemli paylar Ordu KOSGEB il Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğüdür. Eğer bir sivil toplum kuruluşu olarak memleketimize fayda sağlamak istiyorsak bu konuda bizi destekleyen kamu kurumlarını yanımızda bulduk. Biz de bu güvene layık olmaya çalıştık" dedi.

Kurs başvurularının başladığını ifade eden Erdik, "Müracaatlar şahsen dernek merkezimize yapılacaktır. 12 Mayıs Cuma günü mülakatlar gerçekleşecek. Sonrasında da kurslarımız açılacaktır" diye konuştu.

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