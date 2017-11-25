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2017'de 2 bin 298 kadına şiddet vakası

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2017'de 2 bin 298 kadına şiddet vakası
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl kadına yönelik şiddet konusunda 2 bin 298 soruşturma açıldığını bildirdi. Aynı dönemde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine bin 111'i kadın ve refakatındaki 157 çocuk ile 52 erkek başvuruda bulundu.

Başsavcılıktan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınırları aşan küresel düzeyde ortak sorun olduğu belirtildi. Şiddetin fiziksel, duygusal, ekonomik ve sosyal etkilerinin sadece kadınlar üzerinde değil, çocuklar, aileler ve toplumda da kendini gösterdiğine dikkati çekilen açıklamada, Samsun'da kadına yönelik şiddet konusunda 2017 yılında 2 bin 298 soruşturma evrakı açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi: "Samsun'da kadına yönelik şiddet konusundaki soruşturma evrakının 967'si yargılanması için mahkemeye gönderilmiş, 835'ine kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 63 evrak yetkisizlik ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiş, diğerlerine ilişkin soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Samsun aile mahkemelerinden bin 975 tedbir kararı aldırılmıştır. Uygulanan şiddet nedeniyle 2 kadın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine bin 111'i kadın ve refakatındaki 157 çocuk ile 52 erkek başvurmuş, konukevlerine yerleştirilmiştir. 66 şiddet mağdurunun adres ve kimlik bilgilerinin ise gizlenmesine karar verilmiştir."

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