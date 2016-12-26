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"2017’den İtibaren Kamu Kurumları Artık F Klavyeye Geçecek"

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"2017’den İtibaren Kamu Kurumları Artık F Klavyeye Geçecek"
İstanbul Ak Parti Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Düşünce...

İstanbul Ak Parti Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Düşünce Platformu'nda Türkçe'nin kullanımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, "F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek" dedi.

"Yabancı kelimeler Türkçe'nin içine giriyor"

Türkçe'nin çok güçlü bir dil olduğunu güçlü olduğunu ve bu sayede bugüne kadar karşılaştığı bütün sorunların üstesinden geldiğini ifade eden Ekrem Erdem, " Türkçe, dünyanın en eski dillerinden bir tanesi. İlk günden beri büyümeye ve gelişmeye devam etmiş bir dil. Büyürken hem kendi öz kaynaklarından bir takım kelimeler üretmiş hem de dışarıdan kendi diline uygun şekilde yeni kelimeler almış. Örneğin "scala" Türkçe'de" iskele" olmuş. "Scala" İtalyanca bir kelimedir ama Türkçe'de "iskele" olmuştur. Günümüzde ise bu artık böyle yapılmıyor. Yabancı kelimeler aynı şekilde Türkçe'nin içine giriyor. Dünyada en sıkıntılı dillerin başında İngilizce geliyor. İngilizce "de yeni kelimeler üretilmekten çok bir takım kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesi ile yeni bir dil oluşuyor. Umuyorum, inanıyorum ki İngilizler de bundan rahatsızdır" şeklinde konuştu.

"Bugün Türk milleti Türkçe'yi doğru kullanmıyor" diyen Erdem, "Sosyal medyaya baktığımız zaman Türkçe dilden başka her şeye benziyor. Ne imla kurallarına dikkat ediliyor ne kelimeler usulüne uygun, düzgün bir şekilde yazılıyor. En büyük tehlikelerden bir tanesi de harflerin seslendirilmesi. Artık "f" ve "t" kalmadı. Bu harfler Türkçe yerine İngilizce seslendiriliyor. Siz isimlerinizin harflerini İngilizce seslendirin bakalım karşınıza ne çıkıyor? Buna benzer saymakla bitmeyecek sıkıntılar var. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntıların nasıl üzerinden geliyor ve gelmeye devam ediyorsak Türkçe de inşallah bu sıkıntıların üzerinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

"F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi"

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkçe için önemli adımlar atıldığını hatırlatan Erdem, konuşmasına şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde F klavye ile ilgili genelge yayınlamıştı. F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Kelimelerin tamamı Türkçe olacak. Örneğin; klavye tuşları üzerinde önceden inceltme tuşları yoktu, onlar olacak. Euro, Dolar simgesi vardı TL'nin yoktu onlar olacak. Hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek."

Erdem son olarak, "Burada herkese önemli görevler düşüyor. Medyaya da önemli görevler düşüyor. Kamuya da önemli görevler düşüyor. Hepimize çok önemli görevler düşüyor. Bu önemli görevleri ifa ettiğimiz zaman inanıyorum ki Türkçe karlı çıkacak. Türkçe kendini koruyan bir dil. Nasıldı? İşte siz duyduğunu gibi yazıyordunuz, yazılıyı da okuyordunuz. İşte bu şimdi kalktı. Biz buraya dikkat çekiyoruz" dedi.

"Üniversiteler devletini beslemek zorunda"

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın "Aydın Düşünce Platformu'nun son toplantısını yapıyoruz. Aydın Düşünce Platformu'nda her ay bir veya iki güncel konuyu masaya yatırıyoruz. Siyaset bilimciler, alanında uzman arkadaşlarımız burada değerli kurucularla beraber konuyu masaya yatırıyorlar, değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme sonucunda kısa ve özet halinde bir rapor ortaya çıkıyor. Bu raporları daha sonra konusuna göre devletin ilgili makamlarına gönderiyoruz. Üniversiteler bir bilgi birikimi ile bir beyin hazinesi. Dolayısıyla üniversiteler devletini beslemek zorundalar" diye konuştu.

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