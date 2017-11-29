2017’in Temel Bilimler Doktoru Yrd. Doç. Dr. Füsun Sunar Oldu

Doktorclub Awards 2017 Ödülleri kapsamında Yılın Temel Bilimler Doktoru ödülü, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.

Doktorclub Awards 2017 Ödülleri kapsamında Yılın Temel Bilimler Doktoru ödülü, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Füsun Sunar'ın oldu.

Doktorclub Awards 2017; sağlık hizmetlerinin gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı, sektör profesyonellerinde ve hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha iyiye ve kaliteliye ulaşma arzusu oluşturmayı, sağlık sektöründe yapılan yenilikçi ve kaliteli çalışmaları duyurmayı ve sektörde iş birliğini desteklemeyi amaç edinen, Türkiye'nin alanındaki ilk ve tek organizasyonu. Her sene "Yılın Doktoru", "Yılın Sağlık Kurumu", "Yılın Sağlık Sanayisi" ve "Yılın Sivil Toplum Örgütü" kategorilerinde ödül verilen organizasyonda bu yıl da ödüller, 14 bin 500 hekim arasında yapılan oylama ile sahiplerini buldu. Sağlık sektörünün dinamiklerinden olan doktor, sağlık kurumu, sağlık sanayisi firmaları ve sivil toplum örgütü çalışmaları esas alınarak belirlenen kategorilerde, değerlendirmeye tabi tutulacak adaylar için objektif kriterler göz önünde bulunduruldu. Tarafsızlığı sağlamak için seçici kurul yerine tüm Türkiye'den doktorlar oylamaya katıldı.

Doktorclub Awards 2017 Ödülleri kapsamında Yılın Temel Bilimler Doktoru ödülü, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Füsun Sunar'ın oldu. Ödül, 24-26 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Health 4.0 Sağlıkta Yenilikler Kongresi" gala gecesinde Okan Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Semih Başkan tarafından Yrd. Doç. Füsun Sunar'a takdim edildi.

Çağımızın vebası olan alzheimera farkındalık oluşturmayı hedefleyen Yrd. Doç. Dr. Sunar'ın amacı, gittikçe hareketsizleşen genç nesil için düşündüğü "Özgür, Özgüvenli, Örnek Gençlik İçin Egzersiz: Hareket Et" projesiyle önümüzdeki yıl "Yılın Sağlık Kurumu Farkındalık Ödülü"nü KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesine kazandırmak.

Aynı zamanda Konya Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yrd. Doç. Dr. Sunar, öğrencileri ile birlikte farkındalık posterleri ve sunumları hazırlamaya devam ediyor.