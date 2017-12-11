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2018 Bütçe Görüşmeleri

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2018 Bütçe Görüşmeleri
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, Kudüs ile ilgili olarak, "Filistinlilerin sorununu sadece Trump'ın imzasıyla Kudüs'ün...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, Kudüs ile ilgili olarak, "Filistinlilerin sorununu sadece Trump'ın imzasıyla Kudüs'ün başkent olma haline indirgemek, Kudüs'u ve Filistinlilerin sorunlarına alabildiğine hoyratça yaklaşmak olur. Bu temelde net bir şekilde şu tespiti yapmalıyız ki; Kudüs krizi taraf ve müdahil herkes için maalesef iç politika malzemesi olarak kullanılmaktadır" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. HDP adına Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan konuştu. Ahmet Yıldırım, yaptığı konuşmada tek ve cinsiyetçi anlayışın hakim olduğunu belirterek, bugün de tek ve cinsiyetçi anlayışın hakim olduğunu iddia etti. Yıldırım, "Sivil ve demokratik yaşamı hedef alan siyasi ve askeri darbelerin tamamı tekçi anlayışın sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Hukukun üstünlüğü, demokratik ilkeler iddiasına sahip hiçbir ülkede görülemeyecek bu kadar yaygın darbeler silsilesi ülkenin kuruluş temelleri, yönetim anlayışının oluşturmuş olduğu zihniyet dünyasından ayrı ele alınamaz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirten imzayı atmamış olsaydı, Filistinlilerin sorunları çözülmüş mü olacaktı? Filistinliler özgürlüğüne mi kavuşacaktı? Filistinlilerin sorununu sadece Trump'ın imzasıyla Kudüs'ün başkent olma haline indirgemek, Kudüs'ü ve Filistinlilerin sorunlarına alabildiğine hoyratça yaklaşmak olur. Bu temelde net bir şekilde şu tespiti yapmalıyız ki; Kudüs krizi taraf ve müdahil herkes için maalesef iç politika malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yolsuzluk tartışmalarının içinde olan Netanyahu, bu sorunu iç politika malzemesi yapmaktadır. Yine despotluk eleştirileri alan Arap liderleri, Kudüs sorununu iç politika malzemesi yapmaktadır."

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise, 2018 bütçesinin vicdanlı olmadığını ileri sürerek, "Bütçenin gelirlerinin yüzde 70'i dolaylı vergiler. Ne demek dolaylı vergiler? Yani harcama yaparken bizim ödediğimiz vergilerden kaynaklanıyor. Gidiyoruz, benzin istasyonlarına. Çiftçi Hasan amca 10 bin liralık külüstür arabasıyla benzin istasyonuna gidiyor. Diyor ki; "200 liralık doldur'. Onun 150 TL'sini vergi olarak ödüyor. İnşaatçı Cengiz var ya. 2 milyonluk arabasıyla "çek diyor benzin istasyonuna'. Şoförüne depoyu doldurtuyor. O da aynı vergiyi veriyor. Bu vicdanlı mı, adaletli mi" şeklinde konuştu.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan da, bütçenin yönetim anlayışı ile alakalı olduğunu söyleyerek, "Bütçe bir vizyondur, vaattir, bir yönüyle toplumsal beklentinin karşılanma görüntüsüdür, gelecek yatırımıdır. Bu çerçeveden bakıldığında bütçe sözdür. Bana göre ahlak belgesidir" diye konuştu.

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