  • BIST 104.935
  • Altın 146,948
  • Dolar 3,4824
  • Euro 4,1785
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

2018 Kazakistan’da “Özbekistan Yılı” İlan Edilecek

» »
2018 Kazakistan’da “Özbekistan Yılı” İlan Edilecek
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette gelecek sene ülkesinde "Özbekistan Yılı" etkinliklerinin düzenleneceğini...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette gelecek sene ülkesinde "Özbekistan Yılı" etkinliklerinin düzenleneceğini ve 2019'da da Özbekistan'da "Kazakistan Yılı" olacağını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasından 10'dan fazla anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar iki ülke arasında askeri, teknik, enerji alanında iş birliği, kaçakçılık ve gümrük kurallarının ihlaline karşı ortak mücadele, iki ülke demiryolları arasında stratejik ortaklık, sınır kapılarının modernizasyonu, sınır bölgelerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasında su kaynaklarıyla ilgili anlaşmalar oldu.

Mirziyoyev, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın önemli ortaklarından olduğunu vurgulayarak, "Bu tarihi ziyaret, büyük bir yolun başlangıcıdır. Bizler dili, dini, tarihi ve kültürü bir halklarız" ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin temelinde, ortak tarihi geçmişin yattığını belirten Nazarbayev ise "Gelecek sene Kazakistan'da "Özbekistan Yılı" ilan ederek etkinliklerini düzenleyeceğiz ve 2019 yılında ise Özbekistan'da "Kazakistan Yılı" olacak" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Elvan, Liman-hal Kavşağındaki Çalışmaları İnceledi19 Eylül 2017 Salı 23:38
  • Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy Mhp’den İhraç Edildi19 Eylül 2017 Salı 23:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Bm Genel Kuruluna Hitap Etti19 Eylül 2017 Salı 23:08
  • İçişleri Bakanı Soylu Gazilerle Bir Araya Geldi19 Eylül 2017 Salı 22:43
  • Bakan Eroğlu: “Hükümet Şehit Yakınlarına, Gazilere Çok Büyük Önem Veriyor”19 Eylül 2017 Salı 22:28
  • Ak Parti’li Külünk: “Abd Fetö Ve Pkk Üzerinden Kendine Ait Bir Denklemi Kurmaktan Vazgeçmelidir”19 Eylül 2017 Salı 21:03
  • Bakan Kaya’dan Şehit Yakınlarına İstihdam Müjdesi19 Eylül 2017 Salı 20:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres’i Kabul Etti19 Eylül 2017 Salı 20:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü19 Eylül 2017 Salı 20:28
  • Macron: "Trump’ın Paris Anlaşması Konusunda Fikrini Değiştireceğinden Eminim"19 Eylül 2017 Salı 20:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti