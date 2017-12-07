2018 Tatilleri İçin Uçak Biletini Şimdi Alanlar %70 Kar Ediyor

2018 yılının önemli günleri ajandalara işlenmeye başlandı. Çalışanların merakla beklediği konulardan biri olan bayram tatilleri belli oldu.

Bu yıl farklı zamanlarda sadece 6 gün izin alarak bayram tatillerini 35 güne çıkarabilenler tatil planlarına başladı. Enuygun.com’un promosyonlu biletleri de kapsayan yeni uygulaması “Bilet İptal Güvencesi” ile tatil biletlerini şimdiden alanlar %70 kar edecek.

Yeni yılda farklı günlerde 6 gün izin alan çalışanların resmi tatil ve hafta sonlarını birleştirerek 1 aydan fazla tatil yapabileceğini söyleyen Enuygun.com Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “2018’de Kurban Bayramı yarım gün izinle 9 güne çıkıyor. Ramazan Bayramı ya da diğer tatillerde de birkaç gün izin alarak 35 gün tatil yapabilmek mümkün. Şimdiden seyahat planlamalarınızı yaparsanız, uçak bileti ve otel rezervasyonlarınızı çok daha ucuza yapabilirsiniz” dedi.

Enuygun.com Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, tatil planı yaparken uçak biletini erken almadığımızı, ya gidemezsem korkusu ile bilet alımını son günlere bıraktığımızı belirtti. Tatil bütçesinde önemli yer tutan uçak bileti için Enuygun.com’un kullanıcılarına sunduğu “Bilet İptal Güvencesi” biletim yanarsa kaygısını ortadan kaldırarak uçak biletinde erken rezervasyon dönemini başlatıyor. Enuygun.com’a özel “Bilet İptal Güvencesi” alanlar bileti 3 saat öncesine kadar iptal etme hakkına sahip oluyor. Enuygun.com’dan “Bilet İptal Güvencesi” ile alınan promosyonlu biletler dahil tüm biletler gerekçesiz iptal edilebiliyor ve %90 para iadesi alınabiliyor. Aralık 2017’de, 2018 tatil dönemleri için İzmir, Bodrum ve Antalya’ya yaklaşık 100TL’den uçak bileti bulunabiliyor. Geçtiğimiz yıl erken alınan bilet fiyatları ile son günlerde alınan bilet fiyatlarının 3 kat fark ettiğine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “bu yılda son günlere bırakılan bilet alımlarında fiyatların 100TL’den 350-400TL gibi rakamlara çıkacağını öngörerek erken bilet alanlar %70 kar edecek” dedi.

Birleştirerek tatilleri uzatmak mümkün

Yeni yıla 1 Ocak Pazartesi günü bir günlük tatille başlıyoruz. Ardından 4 ay sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine pazartesi gününe denk düşüyor. Üstelik bu tarihlerde uygun fiyatlı bilet fırsatları da var. Örneğin İstanbul’dan İzmir’e gidiş dönüş her şey dahil 100 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti satın alabilirsiniz.

23 Nisan’da bir yere gidemeyenler, 4 günlük 1 Mayıs tatilini değerlendirebilirler. 1 Mayıs tatili Salı gününe denk düşüyor. 1 gün izin alarak 4 günlük tatil yapabilmek mümkün. Aynı zamanda gezmek için en güzel zamanlardan biri olan Mayıs ayında, örneğin Trabzon, Ordu ya da Antalya’ya tek yön 65 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti bulmak mümkün.

Kurban Bayramı’nda yarım gün izinle 9 gün tatil

19 Mayıs tatili hafta sonuna denk gelen resmi tatillerden ilki. Ancak hemen ardından 14 Haziran’da Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Ramazan Bayramı arifesi 14 Haziran Perşembe’ye denk geliyor. Hafta başından itibaren 3,5 günlük izin alarak 9 gün tatile çıkabilirsiniz. Kurban Bayramı için de bu sene çalışanlar şanslı. Bayram tatili 20 Ağustos Pazartesi arife günüyle başlıyor. Birleştirilip 9 gün resmi tatil olma ihtimali yüksek. Olmasa bile sadece yarım gün izinle 9 gün tatil yapabilirsiniz. Bayram için şimdiden uygun fiyata bilet bulabilirsiniz. Yazın son tatil günlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı da Salı gününe denk geliyor. Bir günlük izinle 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Son olarak 2018’de Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Pazartesi günü. Yılın son tatil fırsatını da 3 günlük izinle değerlendirebilirsiniz.