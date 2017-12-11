2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Görüşmeleri

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Türkiye 2016 yılında nominal olarak dünyanın 17., satın alma gücüne göre 13. büyük ülkesi olmuştur" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Türkiye 2016 yılında nominal olarak dünyanın 17., satın alma gücüne göre 13. büyük ülkesi olmuştur" dedi.

2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Genel Kurulda konuşan AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, 15 yıllık AK Parti hükümetlerinin başarılarının özetinin ekonomideki istikrar ve güven olduğunun altını çizerek, "Politikaları şeffaf şekilde halkımız ile paylaşan partimiz, belirsizlikleri azaltmış, öngörülebilirliği güçlendirmiştir. Acil eylem planı ile başlayan ve AK Parti klasiği haline gelen bir süreç her seçimde yaşanmıştır. Seçim beyannamesinde yazan politikalar, seçim sonrası hükümet programına dönüştürülmüş, hükümet programları ise takvime bağlanan eylem planları ile hayata geçirilmiştir. AK Parti tutamayacağı sözü vermeyen, insanımızı boş vaatlerle aldatmayan, verdiği sözleri ise sıkı sıkıya takip eden bir anlayış ile güveni inşa etmiştir. AK Parti öncesi dönemde siyasete olan güven, son derece düşük düzeylerde gerilemişti. AK Parti hükümetleri sadece partiyi değil, topyekün siyaset kurumuna olan güveni arttırmış ve böylece sivil siyasetin ve demokrasinin zeminini sağlamlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

İyi yönetim ile kaynakların hizmete yöneldiğini belirten Yılmaz, "İktidara geldiğimizde 8.5 yıl olan kamu yatırımlarının tamamlanma süresi, bu süreçte 3.7 yıla kadar inmiştir. Aynı dönemde sağlanan güçlü düzenleyici çerçeve ile geçmişte kriz kaynağı olan bankacılık sektörümüz farklı bir döneme girmiştir. Küresel krizde gelişmiş ülkelerde bankalar batarken, ülkemizde en ufak bir hasar oluşmamıştır. Bugün yüzde 17'ler üzerinde sermaye yeterliliği ve 3 civarındaki takipteki alacaklar ile bankacılığımız sapa sağlam ayaktadır. Katılım finans başta olmak üzere İstanbul Finans Merkezi projemiz kapsamında yani finansal araçlarla yolumuza devam ediyoruz. 2018 bütçe döneminde de aynı anlayışla hareket edeceğiz. Ayakları yere sağlam basan politikalar ile halkımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmeyi ve kaynaklarımızı verimli kullanmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Alt-orta gelir seviyesinde olan Türkiye'nin orta-üst gelir seviyesine ulaştığını söyleyen Yılmaz, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikaları başarılı olmuştur. Bunun en büyük kanıtı halkın partimize verdiği demokratik destektir. Ekonomik başarı rakamlarla da ölçülebilir. 2003-2016 döneminde ekonomimizin yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5.6 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. 1990'lı yıllarda bu oran 3.8 olduğu gerçeği dikkate alındığında AK Parti'nin başarısı kendiliğinden anlaşılacaktır. Son 15 yılda nüfusumuz 66 milyondan 80 milyona çıkarken gayri safi yurt içi hasılamız 236 milyar dolardan 863 milyar dolara yükselmiş, kişi başına milli gelirimiz ise 3 bin 500 dolar seviyelerinden 11 bin dolar seviyelerine tırmanmıştır. IMF verileri ile bakıldığında, 2002 yılında satın alma gücü paritesi ile 700 milyar dolar olan yurt içi hasılamızın 2016 yılında 2 trilyon dolara yükseldiği görülmektedir. Satın alma gücüne göre, kişi başı milli gelirimiz ise 25 bin dolar mertebesine yaklaşmıştır. Türkiye 2016 yılında nominal olarak dünyanın 17., satın alma gücüne göre 13. büyük ülkesi olmuştur" dedi.