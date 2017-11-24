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2018’in Beyaz Eşya Sektörü İçin Başarılı Bir Yıl Olacağı Öngörülüyor

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2018’in Beyaz Eşya Sektörü İçin Başarılı Bir Yıl Olacağı Öngörülüyor
2018 yılı beyaz eşya sektöründe tek haneli daralma da olsa başarılı sayılabilecek bir yıl olarak öngörüyor

2018 yılı beyaz eşya sektöründe tek haneli daralma da olsa başarılı sayılabilecek bir yıl olarak öngörüyor

Finans kuruluşu Ata Yatırım, beyaz eşya sektörüne ilişkin beklentilerini paylaştı. ÖTV teşviğinin etkisiyle beyaz eşya sektöründe 2017'de yakalanan güçlü büyümenin 2018'de yerini daralmaya bırakması bekleniyor. Rapora göre, 2018'i bu yılki seviyelerin sindirilmeye çalışılacağı ve rekor seviyelerden yüzde 2-5 gerilemenin başarılı sayılabileceği bir yıl olarak geçeceği öngörülüyor.

Beyaz eşya sektörü, vergi indirimlerinin etkisiyle bu yılın 9 ayında yüzde 23,2 büyüyerek 6 milyon 900 bin adetlik satış hacmine ulaştı. Beyaz eşyadaki vergi indiriminin 30 Eylül'de sona ermesiyle Ekim'de yurtiçi satışlar yıllık bazda yüzde 4,7'lik beklentinin altında daralmayla 590 bin adet seviyesine geriledi ve yılın ilk 10 ayındaki artışı yüzde 20.5'e taşıdı. 2017 sonuna kadar toplam satışın geçen yıla göre yüzde 14 oranında artışla 8 milyon 500 bin adet ile rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor. 2017 yılında ulaşılan bu rekor hacim, geçen 10 yılda gerçekleşen 6 milyon 200 bin adetlik ortalamanın yüzde 37 üzerinde bir seviyeyi işaret ediyor.

Yılsonunda oluşacak stoklar, üreticilerin fiyat politikaları, hammadde fiyatlarındaki artışların ne ölçüde fiyatlara yansıtılacağı, 2018'de pazardaki satışların seyrine yön verecek gelişmeler olarak öne çıkıyor. Ata Yatırım, 2018'i bu yılki seviyelerin sindirilmeye çalışılacağı ve büyümenin düşük de olsa başarılı sayılabileceği bir yıl olarak öngörüyor.

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