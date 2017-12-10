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2019'da daha cesur olmalıyız

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2019'da daha cesur olmalıyız
CHP'nin Tekkeköy ve İlkadım İlçeleri'nin kongrelerine katılan İl Başkanı Av. Akcagöz, "Bu topraklara hizmet edeceksek, önce cesur olmak zorundayız. 2019 yılı bunun için önemli bir kapı aralayacaktır" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, partisinin Tekkeköy ve İlkadım İlçeleri'nin kongresine katıldı. Akcagöz, Kudüs sorunundan Reza Sarraf’a, ekonomiden FETÖ’ye kadar güncel sorunları ve konuları değerlendirdi.

Hikayenin 2002'de başladığını iddia eden Akcagöz, "Türkiye'yi kim bu hale getirdi? AK Parti. Suçlu kim? CHP! Büyük bir komedi tiyatrosu oynanıyor. O nedenle, asla aldanmayın ve bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edin" dedi. CHP'li Başkan Akcagöz, "Zarraf anlatıyor. Ne diyor atalarımız, 'Hükümdar yol vermeden, eşkıya kervan basamaz' durum aynen bu. Ülkenin itibarı, Amerikan Mahkemeleri'nde yargılanıyor. Dışişleri bakanı diyor ki; FETÖ, Amerikan yargısını da ele geçirmiş. Böyle bir haleti ruhiye içindeler" diye sözlerini sürdürdü.

İsmet İnönü'nün, 'Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur' sözünü hatırlatan CHP Samsun İl Başkanı, "Bu topraklara hizmet edeceksek, önce cesur olmak zorundayız. 2019 yılı bunun için önemli bir kapı aralayacaktır. Bu seçim ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Biz sadece Filistin'in değil, ezilen tüm halkların haklarını savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz" diye sözlerini tamamladı.

Özkan ŞENGÜN

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