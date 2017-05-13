  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 18 °C

21. Din Görevlileri Yağlı Güreşleri

» »
21. Din Görevlileri Yağlı Güreşleri
Samsun Din Görevlileri Derneği tarafından 21.'si düzenlenen yağlı güreşlerde Ünal Karaman Başpehlivan oldu.

Samsun Din Görevlileri Derneği tarafından 21.'si düzenlenen yağlı güreşlerde Ünal Karaman Başpehlivan oldu.

21. Samsun Din Görevlileri Yağlı Güreşleri geleneksel güreş turnuvası Doğupark'ta bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Güreş Sahası'nda gerçekleşti. 14 boyda 700 güreşçinin yarıştığı güreşlerde başpehlivanlık için finale Samsunlu Şükrü Kazan ve Çorumlu Ünal Karaman kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına yarışan iki güreşçinin final müsabakasını rakibini tuş eden Ünal Karaman kazandı.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Din Görevlileri Derneği Başkanı Nuh Can, "Samsun Din Görevlileri Derneği olarak bu yıl yağlı güreşlerimizin 21.'sini düzenliyoruz. Ata sporumuz güreşi yaşatmak için buradayız. Toplam 14 boyda 700 sporcumuz katıldı. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başpehlivan Ünal Karaman ise başpehlivan olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

21. Din Görevlileri Yağlı Güreşleri

21. Din Görevlileri Yağlı Güreşleri

21. Din Görevlileri Yağlı Güreşleri

21. Din Görevlileri Yağlı Güreşleri

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ümit Özat: "Birinci Golden Sonra 2’nciyi Bulsaydık Oyun Daha Farklı Yerlere Giderdi"13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:38
  • Galatasaray, Gaziantep’te Protestoyla Karşılandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:33
  • Fenerbahçe, Trabzonspor’u Eledi13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:33
  • Karak: "Görevimizin Başındayız"13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:28
  • Spor Toto Süper Lig13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:13
  • Bakan Kılıç: "Türkiye Çıtayı Daha Da Yukarı Taşıyacak"13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:48
  • Yalıntaş’ın Başpehlivanı Koç13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:13
  • Spor Toto Süper Lig13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:03
  • Turkcell Platinum Bosphorus Cup’la İstanbul’un Kalbine Yelken Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:43
  • Su Atında Yürüme Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti