21. Din Görevlileri Yağlı Güreşleri

Samsun Din Görevlileri Derneği tarafından 21.'si düzenlenen yağlı güreşlerde Ünal Karaman Başpehlivan oldu.

Samsun Din Görevlileri Derneği tarafından 21.'si düzenlenen yağlı güreşlerde Ünal Karaman Başpehlivan oldu.

21. Samsun Din Görevlileri Yağlı Güreşleri geleneksel güreş turnuvası Doğupark'ta bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Güreş Sahası'nda gerçekleşti. 14 boyda 700 güreşçinin yarıştığı güreşlerde başpehlivanlık için finale Samsunlu Şükrü Kazan ve Çorumlu Ünal Karaman kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına yarışan iki güreşçinin final müsabakasını rakibini tuş eden Ünal Karaman kazandı.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Din Görevlileri Derneği Başkanı Nuh Can, "Samsun Din Görevlileri Derneği olarak bu yıl yağlı güreşlerimizin 21.'sini düzenliyoruz. Ata sporumuz güreşi yaşatmak için buradayız. Toplam 14 boyda 700 sporcumuz katıldı. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başpehlivan Ünal Karaman ise başpehlivan olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.