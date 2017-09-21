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21. Dönem Pomem Başvuru Şartları Belli Oldu

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21. Dönem Pomem Başvuru Şartları Belli Oldu
Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından alınacak 13.000...

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından alınacak 13.000 öğrenci alımı için başvuru şartları belirlendi.

21. dönem POMEM için 1.000'i kadın, 10.000'i erkek lisans mezunu, 200'ü kadın, 1.800'ü erkek önlisans mezunu olanlardan alınacak toplam 13.000 polis memuru adayı öğrenci için ön başvurular 25/09/2017-06/10/2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak alınacak.

Adaylarda aranacak şartlar;

31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak, lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az (48,00) ve üzeri puan almış olmak, önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak.

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

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