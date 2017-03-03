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21 İlde Fetö Operasyonu: 13 Tutuklama

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21 İlde Fetö Operasyonu: 13 Tutuklama
Batman merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 31 şüpheliden...

Batman merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 31 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin Batman yapılanmasına yönelik, içerisinde faaliyet yürüten ve yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan veya tutuklanan şüphelilerin fotoğraftan teşhis işlemleri doğrultusunda 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 ilde eş zamanlı olarak yapılan planlı operasyonlarda toplam 31 şüpheli şahsın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 13'ü ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştır, gözaltında bulunan 16 şüpheli şahsın adli işlemleri ise sürmektedir. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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