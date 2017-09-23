221 Öğrenci ’Tabiat Kaşifi’ Sertifikası Aldı

Kırklareli Orman ve Su İşleri Müdürlüğünce 2017 yılı için planlanmış olan tabiat eğitimleri tamamlanarak, eğitimler sonucunda toplamda 221 öğrenci...

Kırklareli Orman ve Su İşleri Müdürlüğünce 2017 yılı için planlanmış olan tabiat eğitimleri tamamlanarak, eğitimler sonucunda toplamda 221 öğrenci "tabiat kaşifi" sertifikalarını aldı.

Kırklareli Dereköy'de bulunan Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde yapılan üçer günlük eğitimler tamamlandı. Dereköy sınır kapısına yolculuk, biyolojik çeşitlilik sınır tanımaz, benim adım kayın, Dupnisa mağarası ziyareti, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkına yolculuk, kumullarda yaşam, Milli Parkta kuş gözlemi ve birbirinden öğretici onlarca etkinlik ile öğrencilere tabiat bilinci aşılandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "Tabiat eğitimlerimizin amacı, 11-17 yaş grubu arasındaki çocuklara, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve Yıldız Dağları Biyosferinin sahip olduğu zengin ekosistemi tanıtarak biyolojik çeşitliliğin ve tabiatın korunması konusunda duyarlı bireyler yetiştirmek" denildi.