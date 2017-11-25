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225 saatlik bütçe maratonu tamam

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225 saatlik bütçe maratonu tamam
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer, "Komisyonda toplam 113 kamu kurum ve kuruluşu ile 110 üniversitenin bütçeleri müzakere edildi. Komisyon çalışmaları, 21 birleşimde gerçekleşti, görüşmeler yaklaşık 225 saat sürdü." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 113 kamu kurum ve kuruluşu, 110 üniversitenin bütçelerinin, yaklaşık 225 saat süren görüşmelerinde son derece teknik bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Sözcü Koçer, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının çalışmalarının komisyonda tamamlandığını ifade ederek, toplam 113 kamu kurum ve kuruluşu ile 110 üniversitenin bütçelerinin müzakere edildiğini belirtti.
Komisyon çalışmalarının 21 birleşimde gerçekleştiğini ve görüşmelerin yaklaşık 225 saat sürdüğüne dikkati çeken Koçer, kuruluşu ve yapısı anayasaya dayanan tek komisyon olma özelliği bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunda, yıllardır olduğu gibi bu dönemde son derece teknik bir çalışma yürütüldüğüne işaret etti

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