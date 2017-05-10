22’inci Kyk Masa Tenisi Turnuvası Bursa’da Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun düzenlediği 22'inci KYK Masa Tenisi Turnuvası'nın kazananı erkeklerde Çorum, kızlarda...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun düzenlediği 22'inci KYK Masa Tenisi Turnuvası'nın kazananı erkeklerde Çorum, kızlarda ise Samsun oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 22'inci Masa Tenisi Turnuvası'nın Türkiye Finali Bursa Dikkaldırım Spor Salonu'nda yapıldı. Erkeklerde Artvin, Aydın, Çorum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Iğdır'dan sporcular katılırken, kızlarda Eskişehir, Konya, Kars, Uşak, Sivas ve Samsun'dan toplam 50 sporcu katıldı.

2 gün süren müsabakalarda erkeklerde Çorum KYK şampiyon olurken, Kocaeli KYK ikinci, Artvin KYK ise üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı. Kızlarda ise Samsun KYK birinciliği göğüslerken, Kars KYK ikinci, Konya KYK da turnuvayı üçüncü bitirdi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Recep Ali Er, "Yapılan yarışmaları elimden geldiğince takip ettim. KYK'nın değişik alanlarda eğitim, kültür ve sportif faaliyetleri devam ediyor. Sportif faaliyetler kapsamında masa tenisi turnuvasını Bursa'da yaptık. Burada bir sıralama yapıldı ama gerçek şampiyon KYK'dır" ifadelerini kullandı.

Erkeklerde şampiyon olan Çorum KYK sporcularının başında gelen Yücel Torun, "Arkadaşlarımızın başarısı bizleri gerçekten çok mutlu etti. Başarıları daim olsun. Bu organizasyonu düzenleyen KYK Genel Müdürlüğü ve Çorum KYK İl Müdürlüğü'ndeki yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Derece alan ve turnuvaya katılan sporculara kupalarının dağıtılması ve çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından turnuva sona erdi.