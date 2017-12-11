  • BIST 108.827
  • Altın 154,122
  • Dolar 3,8359
  • Euro 4,5239
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

23 Bin Tl’lik Bonzai Ele Geçirildi

» »
23 Bin Tl’lik Bonzai Ele Geçirildi
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 23 Bin TL'lik Bonzai ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kozlu İçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlen 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan sentetik kannabinoid (bonzai) getirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede M.Y. ve M.A'nın getirdikleri bonzai'yi satmaya çalıştığını belirledi. Uyuşturucu ticareti yaptığın belirlenen M.Y. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette toplam 90 gram bonzai ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere il emniyet müdürlüğüne getirilen yapılan işlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ele geçirilen satışa hazır Bonzailerin piyasa değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla Polisinden Dolandırıcı Uyarısı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
  • Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Yan Yattı: 3 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
  • Başkent’te Fetö/pdy Operasyonunda 11 Kişi Gözaltına Alındı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
  • Antalya’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:58
  • Bodrum - Milas Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
  • Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 4 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:38
  • Fetö Medya Yapılanmasına İlişkin Davada Mütalaasını Açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Ahmet Altan, Mehmet Altan Ve Nazlı Ilıcak’ın Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsini İstedi.11 Aralık 2017 Pazartesi 10:38
  • Başkent’te Resmi Belgede Sahtecilik Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:38
  • Mont Hırsızının Rahatlığı Polisleri Bile Şaşırttı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:38
  • Hurda Toplarken Kalbi Duran Yaşlı Adam 20 Dakika Sonra Hayata Döndürüldü11 Aralık 2017 Pazartesi 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti