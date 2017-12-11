Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 23 Bin TL'lik Bonzai ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kozlu İçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlen 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan sentetik kannabinoid (bonzai) getirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede M.Y. ve M.A'nın getirdikleri bonzai'yi satmaya çalıştığını belirledi. Uyuşturucu ticareti yaptığın belirlenen M.Y. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette toplam 90 gram bonzai ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere il emniyet müdürlüğüne getirilen yapılan işlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ele geçirilen satışa hazır Bonzailerin piyasa değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi.