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23 Nisan'da 'Kodlama ve Yazılım Atölyesi' açıldı

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23 Nisan'da 'Kodlama ve Yazılım Atölyesi' açıldı
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen ve İlkadım Belediyesi tarafından desteklenen, 'KODLASAM Projesi' kapsamında, 23 Nisan Ortaokulu'nda 'Kodlama ve Yazılım Atölyesi' açıldı

Samsun İlkadım Belediyesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen Kodlama ve Yazılım Atölyesi'nde, öğrencilere robotik kodlama ve yazılımlar üzerine eğitim verilecek.

Proje hakkında açıklama yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Şüphesiz ki; 21. yüzyıl bir bilgi çağı. 21. yüzyılın temel niteliklerine sahip öğrenciler yetiştirmek durumundayız. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan KODLASAM Projesi kapsamında 17 ilçemizin tamamında kodlama ve yazılım atölyeleri kuracağız. Bugün bu okulumuzda yaptığımız açılış aslında bu uzun yolda giden küçük bir başlangıç" dedi.

17 İLÇEDE TESPİT YAPILACAK
Esen, "Özellikle kodlama ve yazılım atölyelerimizde eğitim verecek olan öğretmenlerimize yönelik de eğitimlerimiz bugün itibariyle başladı. Bu eğitimi verecek olan öğretmenlerimizi sertifikalandıracağız. Bu projeyle bağlantılı olarak ilimizde bir bilişim lisesi açma gayreti içerisindeyiz. 17 ilçemizde tespit ettiğimiz özel yeteneği olan öğrencilerimizi tespit edebilirsek onları bilişim lisesine yönlendirerek bir üst yeteneğe geçmesini sağlamış olacağız. Biz öğrencilerimize 21. yüzyılın temel becerilerini kazanmaları noktasında tüm alt yapı hizmetlerini oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu adım bundan sonra gelecek olan büyük adımların başlangıcı olarak algılanmalıdır" diye konuştu.

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