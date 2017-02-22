“246 Bir Kurtuluş Destanı” İçin İmza Günü Yapıldı

Düzce Belediyesi Kadri Ogün Danış Sergi Salonu imza gününe ev sahipliği yaptı.

Düzce Belediyesi Kadri Ogün Danış Sergi Salonu imza gününe ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz şehitlerinin biyografisi ve darbe girişiminde yaşananların kaleme alındığı 246 Bir Kurtuluş Destanının imza gününde Gazeteci Yazar Osman Altınışık sevenleriyle buluştu.

Düzce Belediyesi Kadri Ogün Danış Sergi salonunda düzenlenen "246 Bir Kurtuluş Destanı" kitabı imza törenine Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Cumhuriyet Başsavcı Savaş Düzgün, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Göztaş, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Gazeteci Yazar Osman Altınışık hakkında kısa bilgiler verdi. Başkan Keleş, 246 Bir Kurtuluş Destanı kitabının içeriğinden bahsederek "Hain darbe girişimi sırasında Ankara'da ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris'te neler yaşandığını gazeteci gözüyle aktaran bir yapıt. Kitap gerçekten o anlarda ve sonrasında yaşananları tüm ayrıntılarıyla yansıtıyor. Yakın tarih açısından büyük bir öneme sahip olan bu kitap için Sayın Altınışık'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kitabı imzalamadan önce davetlilere kısa bir konuşma yapan Gazeteci Yazar Osman Altınışık da 246 Bir Kurtuluş Destanı kitabının oluşma sürecinden bahsederek "Bir gazeteci olarak araştırmacı olarak Ankara'da yaşananları ve o hain gecede Türk milletinin demokrasisine nasıl sahip çıktığını yansıtmaya çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te neler yaşadığı, nasıl bir strateji izlediği ve aslında bu kitabı oluşturan aziz şehitlerimiz için biyografileri ile yakın tarihimize ışık tutmaya çalıştım. O gece yaşananların çok iyi bir şekilde analiz edilebilmesi için çalıştım. 15 Temmuz bu ülkede bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Aziz Türk milleti gösterdiği direnç ile geleceğine ve ülkesine sahip çıkarak tüm dünyaya ders verdi" ifadelerini kullandı.