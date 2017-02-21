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246 Bir Kurtuluş Destanı’nın İmza Günü Düzce’de

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246 Bir Kurtuluş Destanı’nın İmza Günü Düzce’de
Gazeteci-Yazar Osman Altınışık'ın "Haberin Seyir Defteri" ve "B'aşka Vakit Kalmadı" adlı kitaplarının ardından 15 Temmuz ihanetinde verilen kurtuluş...

Gazeteci-Yazar Osman Altınışık'ın "Haberin Seyir Defteri" ve "B'aşka Vakit Kalmadı" adlı kitaplarının ardından 15 Temmuz ihanetinde verilen kurtuluş destanını kaleme aldığı "246 Bir Kurtuluş Destanı" adlı kitabının imza gününde Düzce'de buluşuyor.

Gazeteci-yazar Osman Altınışık'ın hem gazeteci hem de yazar kimliğiyle şehit ve gazilerini hikayeleri üzerinden kaleme aldığı "246" okuyucuyla buluştuğu günden itibaren büyük ilgi gördü. Kitapta, 15 Temmuz gecesi vatana karşı canını feda eden kahramanların ve tanklara siper olan gazilerin hikâyeleri anlatılıyor.30 yıllık gazeteci Altınışık, ihanet girişiminin yaşandığı gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları başkomutan olarak sokağa çağırdığı sözleriyle başlayan 246'yı, Türk milleti ve milli irade şehitlerine armağan etti.

Düzceli gazeteci-yazar Osman Altınışık Çarşamba saat 13.30 da Düzce Belediyesi Sergi Salonu'nda okurlarıyla buluşacak. Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşmada Altınışık, kitabını imzalayacak.

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