25 Bin Dursunbeyli Tek Çatı Altında Toplanıyor

Bandırma'da faaliyet gösteren Güney Marmara Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet binası Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın...

Bandırma'da faaliyet gösteren Güney Marmara Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet binası Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın katılımı ile hizmete açıldı. Dernek Başkanı Dr. Cemal Esendemir, ilçede bulunan 25 bine yakın Dursunbeyli'nin bir çatı altında buluşacağını söyledi.

Güney Marmara Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Derneğin açılışında konuşan Güney Marmara Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cemal Esendemir, ilçede bulunan 25 bine yakın Dursunbeyli'nin bir çatı altında buluşabileceğini belirtti. Derneğin üye kayıtlarının devam ettiğini belirten Esendemir, kendilerine her daim destek olan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a da teşekkür etti.

Açılışta konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise Bandırma'da 25 bin Dursunbeyli'nin yaşadığını ve geçmiş yıllarda başlayan göç dalgasını geri çevirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çok sayıda Dursubeyli'nin ilçelerinden ayrılarak Bandırma'nın da aralarında bulunduğu yerleşim yerlerine göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Bahçavan, "Yerel yönetim olarak göçü terse çevirmek için birçok çalışma başlattık. 2015 yılında yapım çalışmalarına başladığımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Dursunbey Organize Sanayi Bölgesini 2019 yılına hizmete sokmayı planlıyoruz. Dursunbey OSB'nin faaliyete başlamasıyla birlikte ilk etapta ilçemizden göçü engellemiş olacağız. Zaman içerisinde OSB'deki kapasite artışına bağlı olarak göçün tersine döneceğini ön görüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Dursunbey Barana ekibi gösteriyle sahne aldı. Açılış törenine Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, MHP Bandırma İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.