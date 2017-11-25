Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü unutulmadı.

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü unutulmadı.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği mücadele öncesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü unutulmadı. "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı pankart seremoni öncesinde sahaya getirilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu özel günün anlamı dolayısıyla karşılaşmanın hakemleri ve takım kaptanlarına, turuncu renkli atkı verdi. Kadına şiddete tepkinin rengi olan turuncu renkli atkılar, karşılaşmanın hakemleri Hüseyin Göçek, Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy'un yanı sıra Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan ve Alanyaspor Kaptanı Emre Akbaba'ya verildi. Bu isimler basın mensuplarına poz verirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç de fotoğraf karesinde yer aldı.