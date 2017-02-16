’250 Haneye Yetecek Trafo, 130 Haneli Üzümlü’ye Yetmiyor’

Bazı basın yayın organlarında 2 aydan bu yana elektriği olmadığı savunulan Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 130 haneli Üzümlü köyündeki trafonun...

Bazı basın yayın organlarında 2 aydan bu yana elektriği olmadığı savunulan Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 130 haneli Üzümlü köyündeki trafonun aktif olduğu, normal şartlarda 250 haneye yetebilecek güçteki bu trafonun aşırı boyutlara ulaşan kayıtdışı kullanım nedeniyle son bir ayda 2 kez yandığı belirlendi.

Bir siyasi partinin yerel yöneticileri tarafından ziyaret edilen Üzümlü köyünde 2 aydır elektrik olmadığı iddia edilmiş, bu iddia da bir medya organında yer almıştı. Bunun üzerine Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılan araştırmada, söz konusu köyde bulunan 250 kV gücündeki trafonun aktif olarak çalıştığı ve köyde elektrik bulunduğu belirlendi.

250 haneye yetecek trafo var

Enerji şirketinden verilen bilgiye göre, Üzümlü köyünde 105'i aboneli, geri kalanı ise abonesiz olmak üzere 130 hane bulunuyor. Köyü besleyen 250 kV gücündeki trafo 250 haneyi besleyebilecekken, elektrik ile ısınmak için aşırı boyutta kayıt dışı elektrik kullanılması yüzünden trafoya normalin üzerinde yük biniyor. Oluşan aşırı yükü kaldıramayan trafo, son 1 ay içerisinde 2 kez yandı. Her defasında Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yenisi ile değiştirilen trafonun koruma mekanizması olan termik şalterler ise sık sık atıyor. Bu durum da, köylülerin zaman zaman kısa süreli de olsa karanlıkta kalmasına sebep olabiliyor.

Hane başı tüketim çok düşük

Dicle Elektrik Dağıtım'ın kayıtlarına göre köyde hane başı kayıtlı elektrik tüketimi, kayıt dışı kullanım sebebiyle normalin çok altında bulunuyor.

Bu sebeple toplam tahakkuk miktarı ancak normal tüketim yapan 10-15 hanenin tüketimi kadar olan köye, kayıt dışı kullanım tespit edilmesin diye son dönemlerde Dicle Elektrik Dağıtım sayaç okuma ekiplerinin sokulmadığı, bazı görevlilerin de bu yüzden darp edildiği öğrenildi.