26.gapshoes Fuarı Törenle Açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından organize edilen 26. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla ziyarete açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılışta konuşan Adalet Bakanı Gül, Türkiye'de" Gaziantep" modelini oluşturan Gazianteplilere ve odalara teşekkür etti.

"Gaziantep, organize sanayisi ile taş üstüne taş koyarak ekonomide lokomotif olan bir şehirdir. Bu üretkenliği ve çalışkanlığı ile sadece Türkiye'de değil, dünyada model olan bir şehirdir" diyen Gül, "GAPSHOES Fuarı'nın 26'ıncısını gerçekleştiriyorsak bu Gaziantep'in sürdürülebilir ekonomi ve kalkınmada ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Fuarın katılımcılarını tebrik ediyorum. 300 katılımcı firmanın ve 800 markanın ürünlerinin sergileneceği uluslararası fuar, Gaziantep ve ülke ekonomisi için çok önemli bir platformdur. GAPSHOES kendi sektöründe Türkiye'de ikinci fuar konumunda. Şimdilik ikinci sırada olabilir fakat en yakın zamanda ülkemizin birinci fuarı haline getirmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'de ayakkabı ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştiren Gaziantep'in sektörde markalaşma alanında da çok önemli adımlar atması lazım. Firmaların bir araya gelerek bu markalaşma konusunda yapacakları çalışmalara gerek Ar-Ge, gerekse de kredilerde bizden istenilen tüm destekleri vermeye hazırız" dedi.

Vali Yerlikaya

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da Gaziantep'te ayakkabıcılıkta 10 bin 500 kişinin istihdam edildiğine dikkati çekerek, "İhracat konusunda Gaziantep'in potansiyeli her geçen gün artıyor. Şu an itibariyle Türkiye'deki ayakkabı ihracatı içerisinde payımız yaklaşık yüzde 16 oranında" ifadelerini kullandı.

"Bizim ırmağımız yok ama cesaretimiz var. Bu sadece bize yan bakanların üzerine çevrilen bir yumruk değil aynı zamanda üretmek, pozitif olma yönünde de kendini gösteren cesaret örneği" diyen Yerlikaya, ayakkabıcılara markalaşma çağrısında bulunarak, "AVM'lere girebilecek alan kısıtlıysa geriye tek bir seçenek kalıyor, bu da internet. Yeni sanayi sitesi kurarken internet üzerinden satış yapabilecek organizasyonu da kuralım. Gaziantep yerinde duramıyor hep ilkleri başarıyor. O zaman internet satışı konusunda da müteşebbis heyet ruhuyla çalışma yapalım" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, GAPSHOES fuarının Gaziantep'in başlıca üretim sektörlerinden birisinin buluşma noktası olduğunu bildirdi.

Nizip Caddesi'nde ayakkabıcıların olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışması başlatacaklarını vurgulayan Şahin, "Burada üretimi durdurup dönüşüme başlayacağız. O yüzden ayakkabı organize sanayi bölgesine büyük işletmeleri alırken Taşlıca bölgesinde 2,5 milyon metrekare alanda planlama yapıp 800 dönüm alanı terlikçilerimize açacağız. İşin mali boyutunu yürütürken kentsel dönüşümü de başarmış olacağız. İtalyanlarla Portekizlilerle ayakkabı konusunda yarışabilecek bir alt yapıyı hazırlayacağız. Bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Elbirliği ile şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Dün birçalışıyorsak,bugün 10 çalışacağız

Önceki gün hayatını kaybeden TOBB Başkan Vekili ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağları rahmetle anarak sözlerine başlayan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise GAPSHOES Fuarı'nın Türkiye'nin ikinci büyük Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı olduğunu anımsattı.

Konukoğlu, 2017 yılı başında Hükümetin başlattığıKredi Garanti Fonu uygulaması ile bütün sektörlerin önünün açıldığına vurgu yaparak, "Bununla birlikte yüzde 11,2 oranındaki büyüme, destekler sayesinde ve Türkiye'deki tüm sanayicilerin gayretleri ile gerçekleştirildi. İnanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde ve 2018'de ekonomide çok daha iyi yol alacağız" ifadelerini kullandı.

Ülkeler arası yaşanılan siyasi gerginliklerin 2018 yılında olmamasını temenni eden Konukoğlu, "Biz sanayiciyiz. Siyasetçi değiliz. Bizim işimiz üretmek, geliştirmek, istihdam ve ekonomiye katkı sağlamaktır. Bu nokta da ne yapabiliriz? Daha çok çalışmalıyız. Dün bir çalışıyorsak bugün 10 çalışmalıyız. Biz ülke olarak ülkemizi güçlü hale getirmeliyiz. Sanayimizi geliştirmek, savunma sanayimize destek vermek durumundayız. Ayakkabı veterlik sektöründe de savunma sanayine çok fazla katkı sağlanabilir. Askerlerimizin, polislerimizin giydiği ayakkabıları doğal şartlara dayanıklı şekilde yapabiliriz. Mayınlı arazide patlama sırasında zarar vermeyecek ayakkabıları neden üretmeliyim. Bu konularda yapılan Ar-Ge çalışmalarında bizler Gaziantep Sanayi Odası olarak her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bakan Abdülhamit Gül, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekili Nejat Koçer, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Akort Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya ile diğer davetliler fuarın açılışını gerçekleştirerek stantları ziyaret etti.

FUAR HAKKINDA

GAPSHOES 26'ıncı Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'na Gaziantep, Adana, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'nın yanı sıra, Suriye, Suudi Arabistan, Irak ve İran'dan toplam 300 firma 800 markayla katılıyor.

Ayakkabı ve Terlik sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşma adresi olan GAPSHOES Fuarı'na Ortadoğu Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuar dört gün süreyle saat 10.00-19.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.