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268 Kök Kenevir Ekti, Jandarmaya Yakalandı

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268 Kök Kenevir Ekti, Jandarmaya Yakalandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ektiği kenevirlerin bulunduğu yere gelen adama jandarma ekipleri suç üstü yaptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ektiği kenevirlerin bulunduğu yere gelen adama jandarma ekipleri suç üstü yaptı. Olayda 268 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Alaplı ilçesi Çengelli köyü mevkisinde sahipsiz kenevir ekilen alan tespit etti. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, üç gün boyunca bölgeyi kıskaca aldı. Her şeyden habersiz kenevirlerin ekildiği alana gelen İ,Ö, (32) jandarma ekiplerinin şok baskınıyla yakalandı. Ekili arazideki 268 kök Hint keneviri ele geçirildi. İ.Ö. de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan İ.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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