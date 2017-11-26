Son günlerde Doğu Karadeniz kırsalında yaşanan hareketlilik 27 Kasım tarihini nedeniyle iki katına çıkartıldı. PKK’lı teröristlerin bölgede eylem ve giriş-çıkışlarını önlemek için bölgede takviye birlikler ile önlem alındığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun devam ettiği kırsalda kar kalınlığının 30 santimin üzerinde olduğu için Bölücü Terör Örgütü mensuplarının arazide sıkıştırıldığı öğrenildi.
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27 Kasım öncesi tedbirler artırıldı
Terör Örgütü PKK’nın sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım öncesi veya sonrası tüm yurtta eylem ve gösterilere yönelik tedbirler arttırıldı
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