28 Şubat Darbesinin Yıldönümü

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığı 28 Şubat Darbesinin 20. yılında il başkanlığında basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığı 28 Şubat Darbesinin 20. yılında il başkanlığında basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları 28 Şubat Darbesinin 20. yılı nedeniyle açıklama yaptı.

İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Fazilet Demir, "28 Şubat'ın failleri siyasette meşruluğun kaynağının halk olduğunu reddetmişlerdir. Onlara göre meşruluğun kaynağı halkın iradesi değil resmi ideolojidir. Bunun içindir ki seçilmiş parlamentonun içinden çıkmış meşru bir hükümeti çekilmeye zorlamış ve yerine kendi gündemlerindeki hükümetleri kurdurmuşlardır. Nitekim bütün darbeler milli iradeyi sınırlayan bürokratik kurumlar inşa etmiştir" dedi.

Milli iradenin darbelere karşı ne kadar etkin olduğunu ifade eden Demir, "Darbeler her halükârda suçtur. Bu gençlik bu haince planlanan suça karşı 15 Temmuzda olduğu gibi, devletin ve milletin iradesine gölge düşürenlere karşı her zaman gereken mücadeleyi verecektir."