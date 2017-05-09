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280 Gram Has Altından Oluşuyor, Yeni Sahibini Arıyor

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280 Gram Has Altından Oluşuyor, Yeni Sahibini Arıyor
Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen ve dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 657'inci Kırkpınar...

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen ve dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 657'inci Kırkpınar Ağası için yeni bir kemer hazırlandı.

Toplam ağırlığı 476 gram olan bu kemer, 280 gram has altından oluşuyor. El işçiliğiyle hazırlanan bu kemerin yapımı 10 gün sürdü. 2015­-2016­2017 yıllarında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde koçluk ihalesini alan Seyfettin Selim, altın kemerin ebedi sahibi olmuştu.

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen, 10-16 Temmuz 2017 tarihlerinde 656'ıncısı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklar devam ediyor. Ata sporunun her geçen yıl artan bir ilgiye sahip olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, sadece yeşil çayırda büyük bir mücadele veren pehlivanlarla değil, Kırkpınar Ağalarıyla da adından söz ettirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde Koçluk İhalesi'ne giren Seyfettin Selim'in, ihaleyi kazanarak 656'inci Kırkpınar Ağası olduğunu anlatan Gürkan, "2015-2016 ve 2017 yıllarında Kırkpınar Ağası unvanına sahip olan Seyfettin Selim, 3 yıl üst üste Kırkpınar Ağası olduğu için altın kemerin ebedi sahibi olmuştu. Seyfettin Selim, 2009­-2010-­2011 yıllarında da koçluk ihalesini kazanmış ve iki kez altın kemerin ebedi sahibi olan tek isim olarak, Kırkpınar'ın şanlı tarihine de ismini yazdırmış oldu" dedi.

Altın kemerin ebedi sahibini bulması üzerine yeni bir altın kemer yaptırdıklarını anlatan Gürkan, "656'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde düzenlenecek olan Koçluk İhalesi'ni alarak, bir yıl boyunca Kırkpınar Ağası unvanına da sahip olacak Kırkpınar Ağamız için yeni bir kemer hazırladık. Hazırladığımız kemerin toplam ağırlığı 467 gram ve 280 gram has altından oluşuyor. El işçiliğiyle hazırlanan bu kemerin yapımı 10 gün sürdü. Güreşen 2 pehlivanın motiflerinin yer aldığı bu kemer, ebedi sahibini arıyor. Bu kemere sahip olmak için 3 yıl boyunca üst üstte Kırkpınar Ağası olmanız gerekmekte" diye konuştu.

Bugüne kadar 1991-­1992­-1993 yıllarında Kırkpınar Ağalığı yapan Alper Yazoğlu; 1995-­1996-­1997 yıllarından ağası Hüseyin Şahin; 2005­-2006­-2007" yıllarının Kırkpınar Ağası unvanına sahip Adem Tüysüz ile 2009-­2010­-2011-­2012­-2013-2015­-2016-­2017 yıllarında ağalık yapan Seyfettin Selim, altın kemerin ebedi sahibi olmuştu.

280 Gram Has Altından Oluşuyor, Yeni Sahibini Arıyor

280 Gram Has Altından Oluşuyor, Yeni Sahibini Arıyor

280 Gram Has Altından Oluşuyor, Yeni Sahibini Arıyor

280 Gram Has Altından Oluşuyor, Yeni Sahibini Arıyor

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