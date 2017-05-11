285 Bin Gencin Başvurduğu 19. Dönem Pomem Özel Harekat Sınav Sonuçları Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 10 bin erkek öğrenci adayı için...

Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 10 bin erkek öğrenci adayı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 10 bin erkek öğrenci adayı alımı için yapılan ve 285 bin gencin başvurduğu sınav sonuçlarını açıkladı. Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitime alınacak adayların sayısına göre sınavda başarılı olan 10 bin asıl aday belirlendi. Asıl kazanan adayların POMEM'lere geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacak. Asıl olarak başarılı olan adaylar, en geç 01 Haziran 2017 tarihinde saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunacak.