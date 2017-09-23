29. Alaplı Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan İsmail Balaban Oldu

Organizasyonunu Alaplı Belediyesi'nin yürüttüğü güreşlere, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu siyasi parti temsilcileri...

Organizasyonunu Alaplı Belediyesi'nin yürüttüğü güreşlere, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreşlerin yapıldığı alanda vatandaşları selamlayan Nuri Tekin, protokol tribününde farklı kategorilerde er meydanına çıkan güreşçilerin müsabakalarını izledi. Alaplı'nın Kırkpınarı olarak nitelendirilen ve 13 kategoride 600 güreşçinin er meydanına çıktığı güreşlerinde 32 başpehlivan katılırken, güreşi 3 binden fazla kişi izledi. Güreşlerin yapıldığı esnada 2018 yılı güreş ağası da seçildi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından 10 bin TL ile açılan güreş ağalığını 80 bin ile bu seneki Ağası olan Alper kazandı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin "İyi bir mücadele oldu. Kırkpınar'ın rövanşı Alaplı'da yapıldı. Katılan tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Başpehlivanımız İsmail Balaban kutluyorum" dedi.

Geleneksel 29 Yağlı Güreşleri'nde finalde, İsmail Balaban ile Salih Erinç karşı karşıya geldi. İsmail Balaban, kıyasıya mücadelenin sonunda rakibini yenerek güreşlerin başpehlivanı oldu. Yaşadığı mutluluğu dile getiren İsmail Balaban, "Buralara gelinceye zorlu müsabakalar yaptık.bizlere burada destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Alaplı halkı bizi burada yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları Kaymakam Saim Eskioğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.