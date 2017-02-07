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2’nci Kısa Film Kolektifi Film Festivali Kadıköy’de Başlıyor

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2’nci Kısa Film Kolektifi Film Festivali Kadıköy’de Başlıyor
2'nci Kısa Film Kolektifi Film Festivali, Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

2'nci Kısa Film Kolektifi Film Festivali, Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kadıköy Belediyesi, bu yıl 2'nci Kısa Film Kolektifi Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 10 Şubat'ta Festival Afişleri Sergisi ile başlayacak festival 17-18-19 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde kısa film seçkileri, Kolektif Muhabbetler ve sesli betimleme özel seansıyla devam edecek.

Kısa Film Kolektifi, önemli kısa film festivallerinde kaçırılan ya da tekrar izlenmek istenen kısa filmler ile amatör ve profesyonel sinemacıları aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.

"Festival Afişleri Sergisi" ile tasarımcılar bir araya geliyor

"Afişler Tasarımcılarıyla Varlar" düşüncesiyle yola çıkılarak düzenlenen sergide ünlü tasarımcılarının ve afiş yarışmalarının genç yeteneklerinin afişleri seyirciyle buluşuyor. Sergide İFSAK, Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali, Filmmor, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Uluslararası İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Documentarist, Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali, Canlandıranlar afişleri görülebilecek.

Organizasyon kapsamında Kadıköy Belediyesi Karikatür Evinde 12 Şubat Pazar günü saat 15.00'te usta karikatürist Behiç Ak "Karikatür ve Afiş", 4 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te ise Uluslararası İşçi Filmleri Festivali afişlerinin illüstratörü Aydan Çelik "Karagöz ve Şarlo'nun Hikayesi" söyleşileriyle takipçileriyle buluşacak.

Kısa film uzun muhabbet

Festivalin Kolektif Muhabbet adı altında düzenlenen söyleşileri de heyecan uyandırıyor. 17 Şubat'taki Açılış Gecesi'nde Zeynep Özbatur Atakan moderatörlüğünde Tayfun Pirselimoğlu ile "Kısadan Uzuna", 18 Şubat saat 16.30'da da Zeynep Ünal Moderatörlüğünde Emin Alper ile sineması üzerine söyleşi yapılacak.

Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali, Filmmor, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Uluslararası İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Documentarist, Canlandıranlar, Boğaziçi Universitesi Mithat Alam Hisar Kısa Film Seçkisi, Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali'nin kısa film seçkileri 17 Şubat 12.00'dan itibaren Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde izlenecek.

"Engelsiz Kısa Özel Seansı" engelleri aşmayı hedefliyor

Kısa Film Kolektifi, etkinlik kapsamında Sesli Betimleme Derneği ve Puruli Kültür Sanat işbirliğiyle Engelsiz Kısa Özel Seansı düzenleyecek. Sesli betimleme konusunda farkındalık oluşturarak engelsiz sinemanın yaygınlaşmasının hedeflendiği çalışmada festivalin farklı seçkilerinde de yer alan üç kısa film sesli betimleme yapılmış şekliyle Parıltı Görme Engelli Çocuklar Derneğinin de katılımıyla izlenecek.

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