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2’nci Tepebaşı Yerel Tohum Ve Fide Takas Şenliği Yapıldı

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2’nci Tepebaşı Yerel Tohum Ve Fide Takas Şenliği Yapıldı
Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde 2'nci Tepebaşı Yerel Tohum ve Fide Takas Şenliği" düzenlendi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde 2'nci Tepebaşı Yerel Tohum ve Fide Takas Şenliği" düzenlendi.

2006 yılında çıkarılan 5 bin 553 sayılı Tohumculuk Yasasıyla tescillenmemiş tohum satışının yasaklanması ile Türkiye genelinde yok olmaya yüz tutan yerel tohumların korunması ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla 2010 yılından itibaren ülkemizde 37 tane yerel tohum takas şenlikleri düzenleniyor. Eskişehir'de ise yerli, yerel, doğal, atalık, evladiyelik, komşumuzdan gelen geleneksel köylü tohumlarının yaşatılmasını amacıyla bir koruluk alanda düzenlenen şenlik, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Tepebaşı Gençlik Meclisi, ESKİ Tohum, Özdilek Alışveriş Merkezi, Kahve Dünyası ve Keskin Gıdanın katkılarıyla gerçekleşti. Şenlikte ayrıca, Aydın'dan Karaot Derneği, Antalya'dan Dost Doğan Tarım Sağlıklı Toplum Derneği, Muğla'dan Yerel Tohum Derneği ve Bursa'dan Eko-Der, Nilüfer Belediyesi de yer aldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, burada yaptığı konuşmasında, "2010 yılından beri 37 noktada bu tohum takas şenliği yapılıyor. Bizde bu yıl ikincisini yapıyoruz gerçekten çok güzel bir etkinlik yani ülkemizde unutulan ve veya unutturulmak istenen bir sürü şey var. Eğer Türk halkı bunlara sahip çıkarsa inanın bu ülke tekrar normalleşecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler bunu Eskişehir'de devam ettireceğiz. Bu güzellikleri çocuklarımız adına geleceğe taşıyalım onlarında iyi şeyler görmesini sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Tohum Takas Şenliğinde, kayıt yaptıran katılımcılar birbirleri ile pembe domates, çitlemelik kabak, fındık domates, kavun, ıspanak, pazı, maydanoz, dereotu, roka, biber çeşitleri gibi tohum ve fide takasında bulundular. Ayrıca kayıt yaptıran kişilere toplamda 8 bin civarında fide (patlıcan, domates ve biber fideleri) ücretsiz olarak dağıtıldı.

Eko-Şov'un Ritm Grubunun ve Ayrık Otu Grubunun konseri ile piknik havasında gerçekleşen şenliğe çok sayıda davetli katıldı.

2’nci Tepebaşı Yerel Tohum Ve Fide Takas Şenliği Yapıldı

2’nci Tepebaşı Yerel Tohum Ve Fide Takas Şenliği Yapıldı

2’nci Tepebaşı Yerel Tohum Ve Fide Takas Şenliği Yapıldı

2’nci Tepebaşı Yerel Tohum Ve Fide Takas Şenliği Yapıldı

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