  • BIST 106.260
  • Altın 140,121
  • Dolar 3,5300
  • Euro 4,0471
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 30 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 27 °C

3 Abd’li Eğitimciyi Öldüren Ürdünlü Askere Ömür Boyu Hapis

» »
3 Abd’li Eğitimciyi Öldüren Ürdünlü Askere Ömür Boyu Hapis
Geçtiğimiz yıl, üç ABD'li eğitimciyi öldüren Ürdünlü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl, üç ABD'li eğitimciyi öldüren Ürdünlü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ürdün'de bulunan Kral Faysal Askeri Hava Üssü'nde Kasım ayında çıkan çatışmada bir Ürdünlü asker, 3 ABD'li eğitimciyi öldürmüştü. Çatışmada bir ABD'li eğitimci olay yerinde, diğer 2'si hastanede hayatını kaybetmişti. Ürdünlü asker hakkında bugün karar çıktı. Asker, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçlu olmadığını dile getiren asker, üssün saldırıya maruz kalabileceği gerekçesi ile ateş açtığını dile getirdi.

Ürdünlü yetkililer, ABD'li eğitimcilerin araçlarının devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamerun’da Askeri Bot Battı: 34 Kayıp17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:48
  • Bae’den Siber Saldırı İddialarına Yalanlama17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:28
  • Mescid’i Aksa’nın Kapatılmasını Protesto Eden Kudüslüler Geceyi Sokaklarda Geçirdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
  • Brexit Müzakerelerinin İkinci Turu Başladı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
  • Amerikan İstihbarat Servisi: ’’Donald Trump Jr. Rus Avukat İle Toplantı Yaptığı Dönemde Bizim Korumamız Altında Değildi’’17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
  • Abd: “Katar’a Yönelik Siber Saldırının Ardında Bae Var”17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:03
  • Venezuela’da Maduro Karşıtı Sembolik Referandum17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
  • Güney Kore’den Kuzey Kore’ye Görüşme Teklifi17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:28
  • Mısır’da Çatışma: 1 Ölü, 56 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 22:43
  • Ruhani’nin Kardeşi Tutuklandı16 Temmuz 2017 Pazar 22:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti