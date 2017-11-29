3. Ankara Marka Festivali Başlıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İş dünyamıza, girişimcilerimize, gençlerimize motivasyon vermek ve vizyon oluşturmalarına...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İş dünyamıza, girişimcilerimize, gençlerimize motivasyon vermek ve vizyon oluşturmalarına katkı sağlamak, yenilikçi fikirleri harekete geçirmek için Marka Festivali düzenliyoruz" dedi.

ATO'nun bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ankara Marka Festivali (AMF), 13-15 Aralık tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, düzenlediği basın toplantısında ABD, Almanya, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin markalarıyla var olduklarını belirterek, "Dünyaya küresel markalar hakim olmaya başladı" dedi. Kalite, güven ve garanti gibi birçok unsuru barındıran markaların ait oldukları ülkelerin ekonomilerine çok ciddi getiriler sağladıklarına dikkati çeken Baran, Türkiye ekonomisinin de markalaşma ile güçlenebileceğini söyledi. Dünyanın en değerli markası olan Google'ın 109 milyar dolarlık marka değerine karşılık Türkiye'nin en büyük 100 markasının 28 milyar dolar ettiğini hatırlatan Baran, "Markalaşma konusunda alınacak daha çok mesafe var" diye konuştu.

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji üretmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, TÜİK verilerine göre 2016 yılında özel sektör, kamu ve üniversitelerin toplam 8 milyar 149 milyon dolar AR-GE harcaması yaptığını, bu rakamın gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğunu söyledi. Ankara'nın eğitim, sağlık ve savunma sanayi alanındaki başarılarından söz eden ATO Başkanı Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak Ankara'yı marka yapma gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Baran, ilk festivale 5 bin kişi katılmasına karşılık geçen yıl düzenlenen festivale 15 bin kişinin katılmasının kendilerini gururlandırdığını anlattı. Festivalin başta öğrenciler olmak üzere geniş kesimlerden rağbet gördüğünü ifade eden Baran, bu yıl daha başarılı olacaklarını kaydetti. Baran, Marka Festivali'ni düzenleme amaçlarını da iş dünyasına, girişimcilere, gençlere motivasyon vermek ve vizyon oluşturmalarına katkı sağlamak, yenilikçi fikirleri harekete geçirmek olarak sıraladı. Baran, festival organizasyonunu gerçekleştiren ATO Reklam Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu'na ve komisyon üyelerine teşekkür etti.

Festivale 20 bin üzerinde katılım bekleniyor

ATO Reklam Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu da konuşmasında, Ankara Marka Festivali'nin Türkiye'nin en büyük beş organizasyonundan biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük marka organizasyonunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Ankara Marka Festivali, bir Ankara markasıdır, bir Ankara Ticaret Odası markasıdır. Ankaralıların her yıl Aralık ayını merakla ve heyecanla beklediğini biliyoruz" diye konuştu.

Festivalin bu yılki temasının "Yaratıcılıkta Yeni Yollar, Yeni Yönler, Yeni Yöntemler" olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, festivalde iş dünyası, bilim, sanat, kültür, edebiyat, dijital, spor alanlarında yaratıcı fikirleri, rol modelleri ve fark yaratanları mercek altına alacaklarını bildirdi. 3. Ankara Marka Festivali'ne 20 binin üzerinde bir katılım beklediklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, şimdiden 2 bin 500 kişinin festivale katılmak için kayıt yaptırdığına dikkati çekti. Markalaşmanın önemine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, bazı ürünlerin kilogram fiyatlarından örnekler verdi. Mercedes CLA 200'ün kilosunun 137 TL, Samsung cep telefonunun kilosunun 103 bin 305 TL olduğuna işaret eden Hacıosmanoğlu, "Türkiye, 1 kilo Mercedes CLA 200 almak için kilosu en fazla 5 liradan 30 tonluk bir kamyon dolusu domates ihraç ediyor. Bir kilo robot almak için bir tır dolusu hububat satıyoruz. Bu rakamlar gösteriyor ki Türkiye teknoloji ihraç etmek ve bilgi ekonomisine atlamak zorunda. Ankara Ticaret Odası bu gerçeği görüyor. Ankara Marka Festivali'nin mevcudiyetinin yegane temeli budur" dedi.

Festivale yıldız yağacak

Festivale sanatçılar İrem Derici ve Mustafa Sandal, oyuncular Gökçe Bahadır, Tolgahan Sayışman ve Eser Yenenler, FİFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenez Erzik, spor adamı Mustafa Denizli, şair-yazar Sunay Akın, davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, yazar Metin Hara, THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, avukat Robert Amsterdam, reklamcılar Arda Erdik ve Alemşah Öztürk, marka danışmanları Serhan Ok ve Güven Borça gibi alanında marka olmuş 132 konuşmacı katılacak. Festivalde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara'nın en değerli 20 markasına ve Ankara'ya değer katan 15 marka, kurum ve kuruluşa ödül verilecek. Festival kapsamında ayrıca Serhan Asker, Aşkım Kapışmak, Ahmet Naç, Serhan Ok ve Faruk Şener'in katılacağı imza günleri düzenlenecek. Festivalin organizasyonunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TemaCC üstleniyor.