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3 Aracın Karıştığı Kazada Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

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3 Aracın Karıştığı Kazada Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
Edinilen bilgilere göre; Düzce Şehir Merkezi'nden Mergiç istikametine gitmekten olan Ş.Ç.'nin kullandığı 81 EF 815 plakalı otomobil önüne çıkan bisikletliye...

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Düzce Şehir Merkezi'nden Mergiç istikametine gitmekten olan Ş.Ç.'nin kullandığı 81 EF 815 plakalı otomobil önüne çıkan bisikletliye çarparak karşı şeride geçti. O esnada karşıdan gelen E.G. idaresindeki 81 ER 708 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Ş.Ç.'nin kullandığı araç yolda ters dönerek şarampole düştü. Ucuz atlatılan kazanın tek yaralısı ise aracın çarpması sonucu savrulan bisiklet sürücüsü A.A. oldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

3 Aracın Karıştığı Kazada Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

3 Aracın Karıştığı Kazada Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

3 Aracın Karıştığı Kazada Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

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